Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Η κλέφτρα κίσσα και ο Ηλίας του 16ου

Αχνιζε ο πρωινός καφές στο τραπέζι της κουζίνας, και τον απολάμβανα γουλιά-γουλιά, καθώς είναι και ο μοναδικός της ημέρας. Από το παράθυρο χάζευα τα δύο πεύκα και την φουντωμένη μουριά του ακάλυπτου. Αίφνης, που λέγαν οι παλιοί, ήλθε και κάθισε σ’ ένα κλαρί μια καρακάξα. Με είδε, την είδα, εγώ δεν της είπα τίποτε, αλλά αυτή με έκραξε και έφυγε. Πρόκειται για ένα πολύ έξυπνο, αλλά και μνησίκακο (!) πουλί που έχει το… χόμπι του συλλέκτη. Της αρέσει να κλέβει ό,τι λάμπει και γυαλίζει, και μπορεί να το σηκώσει, για να το πάει στη φωλιά της και εκεί υπερήφανη να το προσθέσει στα άλλα ετερόκλητα εκθέματα της συλλογής της, που μπορεί να περιλαμβάνουν από δαχτυλίδι μονόπετρο, μέχρι ανοξείδωτη βίδα.

Ετσι, ασυναίσθητα σχεδόν, το μυαλό μου από την κλέφτρα καρακάξα πέταξε στην «κλέφτρα κίσσα», την ημισοβαρή (semiseria) όπερα (1817) του διάσημου Ιταλού μουσικοσυνθέτη, και συνάμα διάσημου καλοφαγά («πατέρα» του μυθικού πιάτου «τουρνεντό Ροσσίνι») Τζοακίνο Ροσσίνι. Ο ορίτζιναλ ιταλικός τίτλος του έργου είναι «La gazza ladra», που θα έπρεπε να μεταφράζεται στα Ελληνικά η κλέφτρα καρακάξα, αλλά επικράτησε η πρώτη μετάφραση στα Ελληνικά κλέφτρα κίσσα.

Ωραία όλα αυτά με τις καρακάξες και το μοσχαρίσιο φιλέτο, που άμα του βάλεις από πάνω ένα κομμάτι συκώτι πάπιας γίνεται «τουρνεντό Ροσσίνι», αλλά ο «Ηλίας του 16ου» πού κολλάει με το έργο του Ροσσίνι; Οτι τόσο στην «κλέφτρα κίσσα» όσο και στον «Ηλία του 16ου», οι υποψίες για την κλοπή ενός ασημένιου κουταλιού στην «κίσσα» και ενός δαχτυλιδιού στον «Ηλία» πέφτουν άδικα πάνω στις υπηρετριούλες Νινέττα (στην «κλέφτρα κίσσα») και Τασία ( στον «Ηλία»).

Μιας και μπλέξαμε με τον χώρο της όπερας, ας απολαύσουμε μία καταπληκτική σύμπτωση. Στον «Ηλία», την αριστουργηματική αυτή ταινία (1959) του Αλέκου Σακελλάριου παίζουν, χωρίς να τραγουδούν βέβαια, δύο βαθύφωνοι (μπάσοι) της Λυρικής Σκηνής (!). Ο ηθοποιός Παναγιώτης Καραβουσιάνος, που παίζει τον γιγαντόσωμο και με «καθαρό το κούτελο» Πανάγο Μπέρμπερη, ξάδελφο της υπηρετριούλας Τασίας, και ο ηθοποιός Θανάσης Τζενεράλης που υποδύεται απολύτως πειστικά τον υπαστυνόμο. Ως στελέχη της Λυρικής που ήσαν και οι δύο, θα μπορούσαν να ερμηνεύσουν στην όπερα του Ροσσίνι σχετικά αντίστοιχους ρόλους. Ο μεν Καραβουσιάνος τον πατέρα της Νινέττας, ο δε Τζενεράλης τον φορέα της εξουσίας Γκοτάρντο.

Η πολυτάλαντη Κυβέλη Θεοχάρη, που ερμηνεύει στον «Ηλία» την αδίστακτη χαρτοπαίχτρα μπουρζουά κυρία, που σέρνει από τη μύτη τον σβησμένο σύζυγό της, εγκατέλειψε πλατό και σανίδι, και ανέλαβε αργότερα τις δημόσιες σχέσεις δύο πρωθυπουργών! Του Ανδρέα Παπανδρέου και μετά του Κώστα Σημίτη.

Η διανοούμενη και πολιτικά δραστήρια ηθοποιός Αλίκη Γεωργούλη, που υποδύεται την υπηρετριούλα Τασία Μπέρμπερη στον «Ηλία», έγραψε ένα βιβλίο το 1995 που εξέδωσε ο Κάκτος, με τον παράδοξο τίτλο «Από τον Λένιν στον Βερσάτσε». Τέτοια ευρύτητα ενδιαφερόντων.

Μιλώντας για τον «Ηλία» και κάποιους από τους δευτεραγωνιστές ηθοποιούς (όλοι βέβαια στην ταινία δίνουν ρεσιτάλ της τέχνης τους), παρατήρησα ότι κάποιοι άνθρωποι που αξίζουν μοιάζουν στη ζωή με παγόβουνα. Φαίνεται μόνο το δέκα τοις εκατό του περιεχομένου τους και των προσπαθειών τους.

Μετά από όσα μου κάνατε την τιμή να διαβάσετε, λέω να καθίσω τώρα να ακούσω την τόσο ευχάριστη εισαγωγή στην όπερα «κλέφτρα κίσσα». Ατυχώς όμως δεν με βλέπω να τρώω «τουρνεντό Ροσσίνι». Γεια σας φίλες και φίλοι.

*Ο Ντίνος Λασκαράτος είναι επίτιμος δικηγόρος.

