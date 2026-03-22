Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Ο Μεγαλέξανδρος στη Γάζα (332π.Χ.)

Πριν φθάσουμε στον Μεγαλέξανδρο, ας πούμε δυο λόγια για τον μεγάλο «δρόμο του λιβανιού». Της μεγάλης διαδρομής μέσα από σκληρά ερημικά εδάφη πάνω σε καμήλες, καραβάνια ολόκληρα, μέχρι τη Γάζα και το πανάρχαιο λιμάνι της Ανθηδόνας, απ΄ όπου τα πολύτιμα μπαχαρικά και τα υπερπολύτιμα λιβάνι και μύρο (σμύρνα) έπαιρναν τον δρόμο για τις αγορές που τα περίμεναν. Ιατρική χρήση, θρησκευτική, καθαρμός και αρωματισμός σπιτιών, χρήση στην αρωματοποιία και άλλες εφαρμογές. Ηταν τόσο πολύτιμα, ώστε να είναι άξια δώρα (70 συνολικά σφαιρίδια σαν μικρές ελιές) για έναν νεογέννητο βασιλιά ψυχών και σωμάτων μαζί με τον χρυσό, που δεν ήταν ένα κομμάτι από το γυαλιστερό μέταλλο, αλλά 28 σκαλιστά μικρά σε μέγεθος χρυσά πλακίδια για να φορεθούν στον λαιμό (περίαπτα) σαν φυλακτά. Γιατί 28; Μία υπόθεση είναι για να συμπίπτουν με τις ημέρες (27,3) του αστρικού μήνα. Τα Τίμια Δώρα, γιατί γι’ αυτά πρόκειται, φυλάσσονται στην Ιερά Μονή Αγίου Παύλου στο Αγιον Ορος.