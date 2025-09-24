Το εκπαιδευτικό ταξίδι έμελλε να είναι το τελευταίο του – Θρήνος για τον 20χρονο δόκιμο στο Blue Star Chios

Οι συνάδελφοί του περιγράφουν έναν νέο γεμάτο όνειρα και αφοσίωση, που ήθελε να κάνει πραγματικότητα το όραμά του για καριέρα στη ναυτιλία.

24 Σεπ. 2025 16:08
Pelop News

Σοκ έχει προκαλέσει στον ναυτικό κόσμο η είδηση ότι ένας 20χρονος δόκιμος ναυτικός, μέλος του πληρώματος του επιβατηγού–οχηματαγωγού Blue Star Chios, καταπλακώθηκε σήμερα το πρωί από υδατοστεγή συρόμενη πόρτα στο ισόγειο γκαράζ του πλοίου, πριν ξεκινήσει το δρομολόγιο από τη Ρόδο προς τον Πειραιά.

Ο άτυχος νεαρός συμμετείχε στο υποχρεωτικό εκπαιδευτικό του ταξίδι, στο πλαίσιο της φοίτησής του σε ναυτική σχολή, και είχε μόλις συμπληρώσει 15 ημέρες στο πλοίο. Οι συνάδελφοί του περιγράφουν έναν νέο γεμάτο όνειρα και αφοσίωση, που ήθελε να κάνει πραγματικότητα το όραμά του για καριέρα στη ναυτιλία.

Διαβάστε επίσης: Blue Star Chios: Πώς έχασε τη ζωή του ο 20χρονος ναυτικός, το τραγικό παιχνίδι της μοίρας – Ήταν μόλις 15 ημέρες στη δουλειά

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος κατευθυνόταν προς το μηχανοστάσιο όταν φέρεται να άνοιξε την πόρτα, να εισήλθε, αλλά στη συνέχεια να εγκλωβίστηκε καθώς η πόρτα έκλεισε πάνω του. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι μέρος του ρουχισμού του πιάστηκε στην πόρτα, με αποτέλεσμα να μην προλάβει να απεμπλακεί πριν η πόρτα τον τραυματίσει θανάσιμα.

Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στον Πειραιά κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς οι προσπάθειες των γιατρών να τον σώσουν απέβησαν άκαρπες.

Το Λιμενικό Σώμα διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ έχει ενημερωθεί και ο αρμόδιος εισαγγελέας. Η οικογένεια του νεαρού και οι συνάδελφοί του βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, θρηνώντας τον άδικο και πρόωρο χαμό ενός νέου που ξεκινούσε γεμάτος όνειρα για τη ναυτική του καριέρα.
