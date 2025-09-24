Blue Star Chios: Πώς έχασε τη ζωή του ο 20χρονος ναυτικός, το τραγικό παιχνίδι της μοίρας – Ήταν μόλις 15 ημέρες στη δουλειά

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως για τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού στο Blue Star Chios, που εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή πόρτα λίγο πριν αναλάβει βάρδια στο μηχανοστάσιο.

Blue Star Chios: Πώς έχασε τη ζωή του ο 20χρονος ναυτικός, το τραγικό παιχνίδι της μοίρας - Ήταν μόλις 15 ημέρες στη δουλειά
24 Σεπ. 2025 11:53
Pelop News

Σε τραγωδία κατέληξε η πρώτη βάρδια 20χρονου ναυτικού στο Blue Star Chios, καθώς βρήκε τον θάνατο εγκλωβισμένος σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα στο ισόγειο γκαράζ του πλοίου, λίγο πριν ξεκινήσει το δρομολόγιο από τη Ρόδο προς τον Πειραιά.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο νεαρός ναυτικός κατευθυνόταν προς το μηχανοστάσιο για να πιάσει δουλειά, όταν η πόρτα άνοιξε και στη συνέχεια έκλεισε πάνω του, με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι μέρος του ρουχισμού του πιάστηκε στην πόρτα, γεγονός που τον εμπόδισε να απεμπλακεί εγκαίρως, οδηγώντας σε θανάσιμο τραυματισμό.

Σημειώνεται πως ο άτυχος 20χρονος ήταν μόλις 15 ημέρες στη δουλειά που έμελλε να είναι και η τελευταία του.

Δυστύχημα στο λιμάνι του Πειραιά: Νεκρός 20χρονος ναυτικός

Με την άφιξη του πλοίου στον Πειραιά στις 09:15, τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε σε νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης.

Το Λιμενικό Σώμα έχει ξεκινήσει προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ έχει ενημερωθεί και ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Σε ανακοίνωσή της η Blue Star Ferries σημείωσε:
«Σήμερα το πρωί στις 8:00 στο Blue Star Chios το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος – Πειραιάς, εντοπίστηκε – χωρίς τις αισθήσεις του – ναυτικός του πλοίου εγκλωβισμένος σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα. Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό και παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά στις 09:15, ο ναυτικός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη και εκφράζει τη συμπαράστασή της στους οικείους του ναυτικού. Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος».

Στο μεταξύ, με αφορμή το δυστύχημα, η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο πλοίο από τις 11:00 το πρωί της Τετάρτης έως τις 11:00 το πρωί της Πέμπτης (25/9).
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:21 Πάτρα: Αυτοκίνητο έπεσε στις γραμμές του Προαστιακού στην Παναχαϊκή
16:18 Πίσω από τα ρεπορτάζ: Άνθρωποι και καθημερινότητα στους οικισμούς Ρομά
16:16 Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και της Eurobank μέσω του egg – enter grow go
16:08 Στην εναρκτήρια συνδιάσκεψη του έργου «Smart-Hubs» παρευρέθηκε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος,
16:08 Το εκπαιδευτικό ταξίδι έμελλε να είναι το τελευταίο του – Θρήνος για τον 20χρονο δόκιμο στο Blue Star Chios
15:59 Η Νέα Δημοκρατία τιμά τον Διονύση Γκοτσούλια – Εκδήλωση με τη Νίκη Κεραμέως στην Κάτω Αχαΐα
15:54 Συνάντηση Νεκτάριου Φαρμάκη με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια
15:52 Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 50χρονος καθ’ ομολογίαν αδελφοκτόνος
15:43 Στρατιωτική θητεία: Ποιες είναι οι δύο σημαντικές αλλαγές στην εκπαίδευση οπλιτών
15:35 Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι την Κυριακή στην Πάτρα
15:27 Ναύπακτος: Άνδρας έκλεψε 10 «ΣΚΡΑΤΣ» από πρακτορείο ΟΠΑΠ – Τον έπιασαν όταν προσπάθησε να πληρωθεί
15:19 Τρεις συλλήψεις στην Πάτρα για κατοχή κάνναβης και ηρωίνης
15:10 Ερύμανθος: Σοβαρό τροχαίο με μπετονιέρα στην Εθνική Οδό 111 – Τραυματίας ο οδηγός ΦΩΤΟ
15:08 Εξιχνιάστηκε δύο χρόνια μετά η κλοπή εργαλείων στο Αίγιο
15:00 Μεταμόρφωση Σωτήρος: Η… εικονική πλατεία – «Πνίγονται» από τη σκόνη οι περίοικοι – Αυτοψία της «Π»
14:59 Δρομολογείται ανάκληση διεθνούς προστασίας για 24χρονο Παλαιστίνιο μετά τα βίαια επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας
14:55 ΓΕΕΘΑ: Κλήση υποψηφίων στρατιωτικών ιερέων με ελλιπή δικαιολογητικά, προθεσμία έως 29/9/2025 (23:59)
14:48 Αίγιο: Άνδρας «άνοιξε» αυτοκίνητο για να κλέψει 12 ευρώ!
14:46 Μητσοτάκης-Ζαχαράκη στα Δημόσια Ωνάσεια Περιστερίου: Ανακαινισμένα σχολεία, ψηφιακά εργαλεία και στόχος για 22 μονάδες
14:46 Από το Σπήλαιο των Λιμνών στα Σπήλαια της Ευρώπης: Τέχνη και Προϊστορία, την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ