Blue Star Chios: Πώς έχασε τη ζωή του ο 20χρονος ναυτικός, το τραγικό παιχνίδι της μοίρας – Ήταν μόλις 15 ημέρες στη δουλειά

Σε τραγωδία κατέληξε η πρώτη βάρδια 20χρονου ναυτικού στο Blue Star Chios, καθώς βρήκε τον θάνατο εγκλωβισμένος σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα στο ισόγειο γκαράζ του πλοίου, λίγο πριν ξεκινήσει το δρομολόγιο από τη Ρόδο προς τον Πειραιά.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο νεαρός ναυτικός κατευθυνόταν προς το μηχανοστάσιο για να πιάσει δουλειά, όταν η πόρτα άνοιξε και στη συνέχεια έκλεισε πάνω του, με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι μέρος του ρουχισμού του πιάστηκε στην πόρτα, γεγονός που τον εμπόδισε να απεμπλακεί εγκαίρως, οδηγώντας σε θανάσιμο τραυματισμό.

Σημειώνεται πως ο άτυχος 20χρονος ήταν μόλις 15 ημέρες στη δουλειά που έμελλε να είναι και η τελευταία του.

Δυστύχημα στο λιμάνι του Πειραιά: Νεκρός 20χρονος ναυτικός

Με την άφιξη του πλοίου στον Πειραιά στις 09:15, τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε σε νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης.

Το Λιμενικό Σώμα έχει ξεκινήσει προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ έχει ενημερωθεί και ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Σε ανακοίνωσή της η Blue Star Ferries σημείωσε:

«Σήμερα το πρωί στις 8:00 στο Blue Star Chios το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος – Πειραιάς, εντοπίστηκε – χωρίς τις αισθήσεις του – ναυτικός του πλοίου εγκλωβισμένος σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα. Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό και παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά στις 09:15, ο ναυτικός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη και εκφράζει τη συμπαράστασή της στους οικείους του ναυτικού. Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος».

Στο μεταξύ, με αφορμή το δυστύχημα, η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο πλοίο από τις 11:00 το πρωί της Τετάρτης έως τις 11:00 το πρωί της Πέμπτης (25/9).

