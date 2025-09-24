Δυστύχημα στο λιμάνι του Πειραιά: Νεκρός 20χρονος ναυτικός

Ναυτικό δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, όταν ένας 20χρονος ναυτικός, μέλος του πληρώματος του επιβατηγού-οχηματαγωγού Blue Star Χίος, τραυματίστηκε σοβαρά στο γκαράζ του πλοίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, ο νεαρός πιάστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα στο ισόγειο του γκαράζ, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε άμεσα στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου δυστυχώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Οι λιμενικές Αρχές έχουν ξεκινήσει προανάκριση για να διαπιστωθούν οι συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ ενημερώθηκε και ο αρμόδιος εισαγγελέας.

