Πειραιάς: Χωρίς τις αισθήσεις του ναυτικός στο Τζάνειο, τραυματίστηκε από πόρτα πλοίου

Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά ένας 20χρονος ναυτικός, μέλος του πληρώματος του επιβατηγού-οχηματαγωγού Blue Star Χίος, μετά από ατύχημα στο λιμάνι.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο νεαρός πιάστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα στο ισόγειο γκαράζ του πλοίου, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Οι λιμενικές αρχές έχουν ξεκινήσει προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, ενώ ενημερώθηκε και ο αρμόδιος εισαγγελέας.

