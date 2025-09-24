Τρόμος στην καρδιά της Αθήνας με νεαρό Παλαιστίνιο που επιτέθηκε σε αστυνομικό και πολίτη

Ένα σοβαρό επεισόδιο προκάλεσε τρόμο το κέντρο της Αθήνας το βράδυ της Τρίτης, όταν ένας 21χρονος Παλαιστίνιος, οπλισμένος με πέντε μαχαίρια και δύο ψαλίδια, επιτέθηκε σε περαστικούς και αστυνομικούς.

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 20:00 στην οδό Μάρνης, όπου ο νεαρός χτύπησε με γυάλινο μπουκάλι έναν άνδρα, τον οποίο άφησε αναίσθητο και του αφαίρεσε το τσαντάκι του. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς και δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.

Δύο ώρες αργότερα, ο δράστης εντοπίστηκε στην Ομόνοια ενώ ετοιμαζόταν να επιτεθεί σε μια γυναίκα. Στη θέα των αστυνομικών, αντέδρασε βίαια: δάγκωσε έναν αστυνομικό στο πόδι και κλώτσησε άλλον στο κράνος, πριν τελικά ακινητοποιηθεί και συλληφθεί.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία και επικίνδυνες σωματικές βλάβες.

