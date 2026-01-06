Το ελαιόλαδο «σύμμαχος» του εγκεφάλου: Μειώνει έως 28% τον κίνδυνο θανάτου από άνοια

Το ελαιόλαδο, βασικό στοιχείο της μεσογειακής διατροφής, φαίνεται ότι κρύβει ένα σημαντικό «όπλο» για τη διατήρηση της πνευματικής υγείας κατά τη γήρανση. Νέα μελέτη, που βρίσκεται στο στάδιο της προδημοσίευσης και παρουσιάστηκε στην ετήσια συνάντηση της Αμερικανικής Διατροφολογικής Εταιρείας, δείχνει ότι η τακτική κατανάλωση ελαιόλαδου συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο θανάτου σχετιζόμενου με άνοια.

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από περισσότερους από 90.000 Αμερικανούς επαγγελματίες υγείας, παρακολουθώντας τις διατροφικές τους συνήθειες και την πορεία της υγείας τους για διάστημα έως και 30 ετών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι κατανάλωναν πάνω από μισή κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο την ημέρα είχαν 28% μικρότερο κίνδυνο θανάτου σχετιζόμενου με άνοια σε σύγκριση με όσους το χρησιμοποιούσαν σπάνια ή καθόλου.

Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα ότι ακόμα και μικρές αλλαγές στη διατροφή μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων, η αντικατάσταση της μαργαρίνης με ένα κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο καθημερινά μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο θανάτου που σχετίζεται με άνοια έως και 14%.

Οι ειδικοί, ωστόσο, διευκρινίζουν ότι πρόκειται για μελέτη παρατήρησης, γεγονός που σημαίνει ότι καταγράφει συσχετισμούς και όχι άμεση αιτιώδη σχέση. Με απλά λόγια, δεν αποδεικνύει ότι το ελαιόλαδο «θεραπεύει» ή προλαμβάνει την άνοια, αλλά ότι όσοι το καταναλώνουν συστηματικά εμφανίζουν καλύτερα αποτελέσματα.

Η αντιφλεγμονώδης δράση στο επίκεντρο

Σύμφωνα με τη διατροφολόγο και πρώην πρόεδρο της Αμερικανικής Ακαδημίας Διατροφής και Διαιτολογίας, Connie Diekman, το ελαιόλαδο είναι πλούσιο σε ω-3 λιπαρά οξέα, τα οποία είναι γνωστά για τις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές τους. Καθώς η επιστημονική κοινότητα αναγνωρίζει ότι η φλεγμονή παίζει ρόλο στην εμφάνιση και εξέλιξη της άνοιας, η τακτική κατανάλωση ελαιόλαδου μπορεί να συμβάλλει στην προστασία του εγκεφάλου.

Παράλληλα, παλαιότερες μελέτες έχουν ήδη συνδέσει τη μεσογειακή διατροφή με καλύτερη μνήμη, ενισχυμένη γνωστική λειτουργία και χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας στους ηλικιωμένους. Στην παρούσα έρευνα, μάλιστα, το όφελος φάνηκε να προκύπτει από το ίδιο το ελαιόλαδο, ανεξάρτητα από το συνολικό διατροφικό μοντέλο.

Ό,τι κάνει καλό στην καρδιά, κάνει καλό και στον εγκέφαλο

Οι επιστήμονες επισημαίνουν και τη στενή σχέση καρδιαγγειακής και εγκεφαλικής υγείας. «Ό,τι ωφελεί την καρδιά, ωφελεί και τον εγκέφαλο», είναι ένα σχήμα που επιβεβαιώνεται και εδώ, καθώς το ελαιόλαδο έχει συνδεθεί με χαμηλότερο κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού επεισοδίου, βελτιώνοντας την αρτηριακή πίεση, τη χοληστερόλη και τη λειτουργία των αγγείων.

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε η Anne-Julie Tessier, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ, η καρδιαγγειακή υγεία από μόνη της δεν αρκεί για να εξηγήσει το εύρημα σχετικά με τη μειωμένη θνησιμότητα από άνοια. Πιο πιθανή εξήγηση φαίνεται να είναι τα μικροθρεπτικά συστατικά του ελαιόλαδου, όπως οι πολυφαινόλες – φυτικές ενώσεις με ισχυρή αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση.

Ένα απλό καθημερινό «όπλο» για το μέλλον

Σε μια εποχή που η άνοια αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της δημόσιας υγείας, ευρήματα όπως αυτά ενισχύουν την αξία απλών, καθημερινών επιλογών στη διατροφή. Ένα κουταλάκι ελαιόλαδο την ημέρα μπορεί να μην είναι πανάκεια, αλλά φαίνεται πως αποτελεί έναν εύκολο και φυσικό τρόπο ενίσχυσης της υγείας του εγκεφάλου καθώς περνούν τα χρόνια.

