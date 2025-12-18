Το ελληνικό νησί που χαρακτηρίζεται «λαμπρό παράδειγμα αλλαγής» από διεθνή ΜΜΕ

Το μέσο περιγράφει το νησί ως «πείραμα για το μέλλον», όπου η ζωή γίνεται ασφαλέστερη, υγιέστερη και ελκυστική, προωθώντας ποιοτικό τουρισμό με έμφαση σε slow travel, οικοτουρισμό και τοπικά προϊόντα. Η αύξηση επισκεψιμότητας από Ελλάδα και εξωτερικό επιβεβαιώνει την επιτυχία του μοντέλου.

Ανάλογα σχόλια κάνει και το πολωνικό blog 2BA.pl, που χαρακτηρίζει την οικολογία πράξη και όχι θεωρία στο πλαίσιο του προγράμματος Astypalaia Smart & Sustainable Island.

Ο Αντιδήμαρχος Αστυπάλαιας, Κώστας Καμπύλης, υπογραμμίζει τον στόχο για υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συνδυάζοντας αυθεντικότητα με σύγχρονες τάσεις.