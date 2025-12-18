Το ελληνικό νησί που χαρακτηρίζεται «λαμπρό παράδειγμα αλλαγής» από διεθνή ΜΜΕ

Πρότυπο πράσινης ανάπτυξης και βιώσιμου τουρισμού με ηλεκτροκίνηση και οικολογικές πρωτοβουλίες.

18 Δεκ. 2025 9:50
Το πολωνικό τουριστικό μέσο TTG Polska αποθεώνει την Αστυπάλαια ως «πεταλούδα μιας νέας εποχής» και ζωντανό πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης παγκοσμίως, σε εκτενές αφιέρωμα μετά από δημοσιογραφική έρευνα στο νησί.

Το άρθρο τονίζει ότι η Αστυπάλαια αποτελεί λαμπρό παράδειγμα ισορροπίας μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας, χάρη σε πρωτοβουλίες όπως η ηλεκτροκίνηση, το νέο σύστημα συγκοινωνίας Astybus με ηλεκτρικά λεωφορεία και η μείωση πλαστικών αποβλήτων.

Το μέσο περιγράφει το νησί ως «πείραμα για το μέλλον», όπου η ζωή γίνεται ασφαλέστερη, υγιέστερη και ελκυστική, προωθώντας ποιοτικό τουρισμό με έμφαση σε slow travel, οικοτουρισμό και τοπικά προϊόντα. Η αύξηση επισκεψιμότητας από Ελλάδα και εξωτερικό επιβεβαιώνει την επιτυχία του μοντέλου.

Ανάλογα σχόλια κάνει και το πολωνικό blog 2BA.pl, που χαρακτηρίζει την οικολογία πράξη και όχι θεωρία στο πλαίσιο του προγράμματος Astypalaia Smart & Sustainable Island.

Ο Αντιδήμαρχος Αστυπάλαιας, Κώστας Καμπύλης, υπογραμμίζει τον στόχο για υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συνδυάζοντας αυθεντικότητα με σύγχρονες τάσεις.

