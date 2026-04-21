Το «ΕΠΙ ΓΗΣ VI» στο Συνεδριακό Κέντρο της Π.Ε. Ηλείας

Το «ΕΠΙ ΓΗΣ», ένας θεσμός που αναπτύσσεται δυναμικά τα τελευταία χρόνια, συνεχίζει να εξελίσσεται με στόχο να προσφέρει κάθε χρόνο μια ακόμη πιο ουσιαστική και ποιοτική εμπειρία στους συμμετέχοντες.

21 Απρ. 2026 16:16
Pelop News

Η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου «ΕΠΙ ΓΗΣ VI» ανακοινώνει ότι η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026.

Στο πλαίσιο αυτό, η επιλογή του νέου venue ενισχύει τον θεσμικό χαρακτήρα του συνεδρίου και τη σύνδεσή του με την τοπική ανάπτυξη.

Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου δεν επηρεάζει το περιεχόμενο ή τη δομή της διοργάνωσης. Αντιθέτως, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας, με έμφαση στην ποιότητα των θεματικών ενοτήτων, των ομιλητών και της διοργάνωσης.

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Olympia Forum, με τη συμβολή σημαντικών θεσμικών και επιστημονικών φορέων, μεταξύ των οποίων και το Πανεπιστήμιο Πατρών ως επιστημονικός συνεργάτης.

Με τη στήριξη των συνδιοργανωτών και με οικοδεσπότη την Περιφέρεια, το «ΕΠΙ ΓΗΣ VI» προχωρά σε μια ακόμη πιο δυναμική και αναβαθμισμένη διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως σημείο αναφοράς για τον διάλογο γύρω από την ανάπτυξη και την καινοτομία.

Πληροφορίες εκδήλωσης:
Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026
Συνεδριακό Κέντρο Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:47 Τρεις νεκροί σε άσκηση στην Ιαπωνία μετά από έκρηξη οβίδας μέσα σε τανκ ΒΙΝΤΕΟ
18:45 Θρίλερ με την Ελευθερία Γιακουμάκη: Νεκρός εντοπίστηκε ο πρώην σύντροφος της
18:41 Το Πακιστάν πιέζει για παράταση της εκεχειρίας και περιμένει το «ναι» του Ιράν
18:39 Στην Αθήνα οι μάχες ανόδου για τον Άθλο Πατρών
18:31 Πίεση στη Μέτσολα για φρένο στις μετακινήσεις του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο
18:26 «Ό,τι έκαναν στο παιδί μου, θέλω να τους το κάνουν καθημερινά και να σαπίσουν στη φυλακή», συγκλονίζει η μητέρα της Μυρτούς
18:23 Χρηματιστήριο: Οριακό rebound μέσα σε κλίμα νευρικότητας και γεωπολιτικής πίεσης
18:12 Κραν Μοντανά: Νοσοκομεία στην Ελβετία έστειλαν λογαριασμούς-σοκ στους τραυματίες της τραγωδίας
18:08 Η Lidl Ελλάς ενισχύει το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) με 120.000€ μέσω της πασχαλινής της ενέργειας
18:03 Η 13χρονη στο Χαϊδάρι παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση
18:00 Πάτρα: Ρίχνονται στη μάχη υπέρ του Τσίπρα – Συνάντηση υποστηρικτών την Τετάρτη
17:59 Νέα τουρκική επίθεση για το Αιγαίο: «Φανταστικά σύνορα» βλέπει η Άγκυρα στους ελληνικούς χάρτες αλιείας
17:49 Τουρκία: Ξεκίνησε η δίκη για τον θάνατο οικογένειας τουριστών από δηλητηρίαση σε ξενοδοχείο
17:44 Φρίκη στον Αλμυρό Βόλου, 52χρονος βρέθηκε κρεμασμένος στην αποθήκη του σπιτιού του
17:40 Ειδική αγωγή: Τι αλλάζει ο ΕΟΠΥΥ στην έγκριση θεραπειών
17:38 Πάτρα: 200 σπουδαστές της ΣΜΥΑ προσκύνησαν στον Άγιο Ανδρέα
17:30 Η Τουρκία στερείται δυναμικής προσχώρησης στην ΕΕ λόγω δημοκρατικής οπισθοδρόμησης
17:28 Τραμπ: «Παρακολουθούμε κάθε εκατοστό» στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις που χτυπήσαμε
17:21 Κασελάκης VS Πολάκης: «Ζήτησες αναβολή για το δικαστήριο, το βάζεις στα πόδια»-«Είσαι απελπισμένος και απατεώνας»
17:20 Ντόναλντ Τραμπ για Ιράν: Ζητά την απελευθέρωση 8 γυναικών πριν από τις διαπραγματεύσεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ