Το «ΕΠΙ ΓΗΣ VI» στο Συνεδριακό Κέντρο της Π.Ε. Ηλείας

Η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου «ΕΠΙ ΓΗΣ VI» ανακοινώνει ότι η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026.

Το «ΕΠΙ ΓΗΣ», ένας θεσμός που αναπτύσσεται δυναμικά τα τελευταία χρόνια, συνεχίζει να εξελίσσεται με στόχο να προσφέρει κάθε χρόνο μια ακόμη πιο ουσιαστική και ποιοτική εμπειρία στους συμμετέχοντες. Στο πλαίσιο αυτό, η επιλογή του νέου venue ενισχύει τον θεσμικό χαρακτήρα του συνεδρίου και τη σύνδεσή του με την τοπική ανάπτυξη.

Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου δεν επηρεάζει το περιεχόμενο ή τη δομή της διοργάνωσης. Αντιθέτως, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας, με έμφαση στην ποιότητα των θεματικών ενοτήτων, των ομιλητών και της διοργάνωσης.

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Olympia Forum, με τη συμβολή σημαντικών θεσμικών και επιστημονικών φορέων, μεταξύ των οποίων και το Πανεπιστήμιο Πατρών ως επιστημονικός συνεργάτης.

Με τη στήριξη των συνδιοργανωτών και με οικοδεσπότη την Περιφέρεια, το «ΕΠΙ ΓΗΣ VI» προχωρά σε μια ακόμη πιο δυναμική και αναβαθμισμένη διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως σημείο αναφοράς για τον διάλογο γύρω από την ανάπτυξη και την καινοτομία.

Πληροφορίες εκδήλωσης:

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026

Συνεδριακό Κέντρο Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας

