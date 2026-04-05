Το «επίμαχο» βίντεο της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον Πάνο Ρούτσι

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δημοσιεύοντας στα social media σχετικό βίντεο, αποκάλυψε ότι στο υλικό καταγράφεται η στιγμή που αστυνομικοί ασκούν βία στον Πάνο Ρούτσι, εμποδίζοντάς τον να την προσεγγίσει και απωθώντας τον.

Η ίδια σημειώνει πως «όσοι κυβερνητικοί είπαν ότι “είναι ψέματα”, να ζητήσουν συγνώμη», υπογραμμίζοντας ότι «εμείς δεν λέμε ψέματα».

Τονίζει ότι το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά σε προέδρους της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, στους οποίους – όπως υποστηρίζει – ζήτησε να καταγγείλουν την αστυνομική βία, χωρίς ανταπόκριση.

Παράλληλα, σημειώνει ότι ο Πάνος Ρούτσι «διακομίστηκε στο νοσοκομείο με αυξημένη πίεση και ταχυκαρδία», ενώ η ίδια είχε ήδη καταγγείλει το συμβάν εντός της δικαστικής αίθουσας, με την καταγραφή του στα πρακτικά της δίκης.

Στην ανάρτησή της, η ίδια επισημαίνει ότι ως συνήγορος θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εντολέα της και να καταγγέλλει παραβιάσεις, κάνοντας λόγο για «συντεταγμένη επιχείρηση» σπίλωσης τόσο των γονέων όσο και των συνηγόρων. «Θέλουμε την αλήθεια και παλεύουμε για αυτή, με αυτοδιακινδύνευση», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τέλος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ασκεί έντονη κριτική προς προέδρους Δικηγορικών Συλλόγων, θέτοντας ερωτήματα για τη στάση τους και κάνοντας λόγο για συνθήκες που, όπως υποστηρίζει, περιλαμβάνουν «βία στους συγγενείς, αστυνομοκρατία στην αίθουσα και παρεμπόδιση επικοινωνίας συνηγόρων με τους εντολείς τους», διερωτώμενη «έτσι θα προοδεύσει λοιπόν η δίκη;».

