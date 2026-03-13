Το Επιμελητήριο Αχαΐας ενισχύει τον αγροτικό τομέα με το νέο Αγροτικό Τμήμα

Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου στήριξης, που θα συμβάλει στην ανάπτυξη και την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, δημιουργώντας ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό αγροτικό μέλλον.

13 Μαρ. 2026 8:56
Ο πρωτογενής τομέας παραμένει βασικός πυλώνας της οικονομίας και της ταυτότητας της Αχαΐας. Με τη δημιουργία του Αγροτικού Τμήματος, το Επιμελητήριο Αχαΐας ενισχύει τη θεσμική εκπροσώπηση των παραγωγών και των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα, προωθώντας συνεργασία, καινοτομία και εξωστρέφεια.

Το Επιμελητήριο απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε αγρότες, κτηνοτρόφους και επαγγελματίες του αγροτικού τομέα να πλαισιώσουν το Αγροτικό Τμήμα, αποκτώντας πρόσβαση σε σημαντικά προνόμια:

  • Συμβουλευτική και υποστήριξη για επιδοτήσεις, προγράμματα και επενδύσεις

  • Εκπροσώπηση σε θεσμικά όργανα και φορείς χάραξης πολιτικής

  • Επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων και ενημερωτικών εκδηλώσεων

  • Δικτύωση με άλλους επαγγελματίες και επιχειρήσεις του κλάδου

  • Πρόσβαση σε αγορές και προωθητικές ενέργειες για τα αγροτικά προϊόντα

Ο Γεώργιος Παπαχριστόπουλος, Επικεφαλής Αγροτικού Τομέα του Επιμελητηρίου, υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή όλων θα συμβάλει στην ενίσχυση του αγροτικού τομέα της Αχαΐας και στην προώθηση ενός πιο ισχυρού και ανταγωνιστικού μέλλοντος για την τοπική παραγωγή.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή:
Τηλ.: 2610 277779
Email: tmimaagrea@gmail.com

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 89 – 91, Πάτρα (για προσωπική ενημέρωση και υποστήριξη)

