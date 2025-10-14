Το Επιμελητήριο Αχαΐας στο πλευρό των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών – Συνεχίζονται οι συναντήσεις με Συλλόγους

Στο πλαίσιο του διαλόγου και της συνεχούς επαφής με τις επιχειρήσεις και τους φορείς των ελεύθερων επαγγελματιών, η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Αχαΐας συνεχίζει τον κύκλο θεσμικών συναντήσεων, με στόχο τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εικόνας για τα ζητήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παραγωγικοί κλάδοι της περιοχής.

Τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με εκπροσώπους του Συλλόγου Οπτομετρών Δυτικής Ελλάδας, του Συνδέσμου Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων – Κοσμηματοπωλών, της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών ΝΔ Ελλάδος και του Σωματείου Ζαχαροπλαστών.

Μετά το πέρας των συναντήσεων, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, κ. Θεόδωρος Λουλούδης, δήλωσε:

«Ως διοίκηση του Επιμελητηρίου Αχαΐας, παρέχουμε εμπράκτως την υποστήριξή μας, την καθοδήγησή μας και τις υπηρεσίες μας σε κάθε μέλος του, από τη μικρή ατομική επιχείρηση έως την ανώνυμη εταιρεία. Είμαστε στο πλευρό τους, επιδιώκοντας τον πολλαπλασιασμό των ευκαιριών χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, για όσο το δυνατόν περισσότερες αχαϊκές επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Ο σκοπός των συναντήσεων που πραγματοποιούμε με εκπροσώπους επιχειρηματικών και επαγγελματικών φορέων, εδώ στο Επιμελητήριο Αχαΐας – το σπίτι τους – είναι να τους ακούμε, να ενημερωθούμε για τα προβλήματά τους και τις ανάγκες τους και να σχεδιάζουμε τις κατάλληλες δράσεις για την ενίσχυσή τους. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη βασική μας αρχή: αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο αύριο της τοπικής οικονομίας, των επιχειρήσεων και των οικογενειών μας».

Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Οπτομετρών Δυτικής Ελλάδας έθεσαν ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη λειτουργία των καταστημάτων οπτικών ειδών και τη διάθεση γυαλιών οράσεως και ηλίου. Παράλληλα, υπογράμμισαν την ανάγκη συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, με στόχο την ενίσχυση δεξιοτήτων και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο Σύνδεσμος Αργυροχρυσοχόων επεσήμανε τη μείωση του αριθμού των τεχνιτών στον κλάδο και την ανάγκη ενίσχυσης της τεχνικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, ζητήθηκε η συμμετοχή του κλάδου σε εκθέσεις και δράσεις προβολής, ώστε να ενισχυθεί η εξωστρέφεια και η βιωσιμότητα των μικρών εργαστηρίων.

Κατά τη συνάντηση με τους εκπροσώπους της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών ΝΔ Ελλάδος επιβεβαιώθηκε η συνέχιση της άψογης συνεργασίας με το Επιμελητήριο. Συμφωνήθηκε η υλοποίηση κοινών δράσεων τον Νοέμβριο, που έχει καθιερωθεί ως Μήνας Ιδιωτικής Ασφάλισης, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

Οι εκπρόσωποι του Σωματείου Ζαχαροπλαστών ανέδειξαν την έλλειψη εργατικού δυναμικού και την ανάγκη προστασίας των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων. Παράλληλα, τονίστηκε η σημασία της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης ως καθοριστικών παραγόντων για τη διατήρηση της ποιότητας και την προσέλκυση νέων ανθρώπων στον κλάδο.

