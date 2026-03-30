Το φεστιβάλ Αρχαίας Ηλίδας βραβεύτηκε «Best City Awards 2026»

Μέσω των βραβείων «Best City Awards» αναδεικνύονται και επιβραβεύονται οι καλύτερες πρακτικές και λύσεις που έχουν σχεδιαστεί από την τοπική αυτοδιοίκηση σε διάφορους τομείς

30 Μαρ. 2026 15:16
Pelop News

Η ξεχωριστή προσφορά του Φεστιβάλ Αρχαίας Ήλιδας  για την προαγωγή του πολιτισμού συνολικά στην Ηλεία και στη χώρα μας βραβεύτηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στο πλαίσιο του κορυφαίου θεσμού για την τοπική αυτοδιοίκηση «Best City Awards 2026», που τελεί υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ.

Για τον Δήμο Ήλιδας, το βραβείο παρέλαβε η σύμβουλος Δημάρχου Ήλιδας πάνω σε θέματα πολιτισμού, κα Μάγδα Χριστοδουλοπούλου, ενώ το ιστορικότερο Φεστιβάλ της περιοχής μας συμμετείχε στην κατηγορία «Κουλτούρα και Βιώσιμη Ανάπτυξη – Culture and Sustainable Development». Το βραβείο αποτελεί ύψιστη τιμή και διάκριση για τον Δήμο Ήλιδας και το Φεστιβάλ Αρχαίας Ήλιδας, δικαιώνοντας την προσπάθεια και τον σχεδιασμό του 35ου θεσμού, που διεξήχθη το καλοκαίρι του 2025.

Μέσω των βραβείων «Best City Awards» αναδεικνύονται και επιβραβεύονται οι καλύτερες πρακτικές και λύσεις που έχουν σχεδιαστεί από την τοπική αυτοδιοίκηση σε διάφορους τομείς, προκειμένου οι Δήμοι να είναι αειφόροι και οικονομικά βιώσιμοι, διατηρώντας την κοινωνική τους συνοχή.

Αμέσως μετά τη βράβευση, ο Δήμαρχος Ήλιδας κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση για τη συγκεκριμένη διάκριση του Φεστιβάλ Αρχαίας Ήλιδας, ευχαριστώντας και συγχαίροντας τους συντελεστές αυτής της επιτυχίας και προσωπικά την κα Χριστοδουλοπούλου.

«Εδώ και δεκαετίες ότι το Φεστιβάλ Αρχαίας Ήλιδας έχει από μόνο του καταφέρει να λάβει τη θέση που του αρμόζει, ανάμεσα στα μεγάλα Φεστιβάλ της χώρας, αναδεικνύοντας συνολικά τον πολιτισμό της Ηλείας και την ιστορία της περιοχής», επεσήμανε με νόημα ο κ. Χριστοδουλόπουλος.

