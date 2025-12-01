Το Fight Club Patras σάρωσε τα μετάλλια! ΦΩΤΟ

Στο Πανελλήνιο Κύπελλο Tae Kwon Do

Το Fight Club Patras σάρωσε τα μετάλλια! ΦΩΤΟ
01 Δεκ. 2025 19:40
Pelop News

Με λάμψη, δυναμισμό και αποφασιστικότητα ολοκλήρωσε ο FIGHT CLUB PATRAS την παρουσία του στο Πανελλήνιο Κύπελλο Tae Kwon Do, που πραγματοποιήθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) κατακτώντας συνολικά πέντε μετάλλια σε έξι συμμετοχές, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την αγωνιστική του ποιότητα.

Κορυφαία στιγμή της διοργάνωσης αποτέλεσε η εξαιρετική πορεία των αθλητών μας που αγωνίστηκαν με πάθος στις κατηγορίες γέννησης
(2012 – 2013 – 2014) και ανέβηκαν στο βάθρο…όχι μία, αλλά 5 φορές, συγκεντρώνοντας συνολικά:
3 Χρυσά Μετάλλια:
Ανδρουτσοπούλου Χριστίνα – 44 kg
Κοντογεωργακοπούλου Ελένη-Ιωάννα – 41 kg
Ανδρουτσοπούλου Μαρία – 33 kg
1 Ασημένιο Μετάλλιο:
Κοντογεωργακόπουλος Ανδρέας – 45 kg
1 Χάλκινο Μετάλλιο:
Κωτσόπουλος Δημήτρης -57kg
Ο νεαροί αθλητές έδειξαν την αγωνιστική ωριμότητα, ψυχραιμία και τεχνική ακρίβεια, αφήνοντας το δικό τους στίγμα σε μια διοργάνωση υψηλού επιπέδου με συμμετοχή 2000 αθλητών το τετραήμερο που πέρασε!
Ο σύλλογος συγχαίρει θερμά όλους τους αθλητές και τους προπονητές για την προσπάθεια, την πειθαρχία και την ενέργεια που έφεραν στο ταπί, καθώς και τις οικογένειές τους για την αδιάκοπη στήριξη.
Ο FIGHT CLUB PATRAS συνεχίζει με σταθερό βηματισμό την πορεία του στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, γράφοντας νέες σελίδες επιτυχιών και τιμώντας την πόλη της Πάτρας σε πανελλήνιο επίπεδο.

Το Fight Club Patras σάρωσε τα μετάλλια! ΦΩΤΟ

Το Fight Club Patras σάρωσε τα μετάλλια! ΦΩΤΟ Το Fight Club Patras σάρωσε τα μετάλλια! ΦΩΤΟ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:36 Η συνέχεια στο επεισόδιο στην πισίνα, για πότε και γιατί δόθηκε η αναβολή
20:27 Δύο γυναίκες και δύο άνδρες στο ειδώλιο για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας!
20:16 Καιρός: Που προβλέπονται τοπικές βροχές και που σποραδικές καταιγίδες
20:05 Α’ Κατηγορία: Ο Ατρόμητος πήρε το ντέρμπι και έπιασε κορυφή
20:01 Ουκρανία: Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά απαιτούνται προσαρμογές
19:51 Στεφάν Λανουά: Λάθος οι κόκκινες σε Μεϊτέ και Μαρίν! ΒΙΝΤΕΟ
19:40 Το Fight Club Patras σάρωσε τα μετάλλια! ΦΩΤΟ
19:31 Αττική: Αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη κρίση λειψυδρίας των τελευταίων 30 ετών!
19:21 Απλήρωτες κλήσεις: Όλα όσα ισχύουν μπορείτε να τα μάθετε σε 5 λεπτά!
19:11 Αστυνομικός σκύλος σε επιχείρηση σύλληψης για παροχή αλκοόλ σε 15 ανήλικους σε κέντρο διασκέδασης
19:00 Τα «τσιμπολογήματα» της Αθηνάς Κακούρη: Ο σκοταδισμός βασιλεύει στην οδό Μαιζώνος
18:54 Νεκρός 79χρονος στη Χαλκιδική, ο οποίος καταπλακώθηκε από κορμό δένδρου στην προσπάθειά του να κόψει ξύλα!
18:41 Οι αγρότες το αποφάσισαν, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις και στέλνουν μήνυμα: «Δεν κάνουμε βήμα πίσω»!
18:39 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Τα φάρμακα για το αδυνάτισμα πρέπει να είναι προσιτά σε όλους
18:32 «Φοβόμουν να μιλήσω, ο πατέρας μου είναι επικίνδυνος» συγκλονιστική μαρτυρία, προφυλακιστέος ο 55χρονος που βίαζε την κόρη του και απέκτησε παιδί μαζί της
18:21 «Δεν έχει εντοπιστεί, δύσκολο να βρεθεί ζωντανός μετά από τόσες ώρες» συγκλονίζει ο γιος του ψαρά που αγνοείται
18:10 Γροθιές, μπουνιές στο ερασιτεχνικό και ξυλοδαρμός στα αποδυτήρια! ΦΩΤΟ
18:00 Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS: Μόνο το 30% των ασθενών εμφανίζει συμπτώματα
17:50 «Και εμάς μας ριχτήκαν όταν ήμασταν παιδιά, πολλοί, πάρα πολλοί», αποκαλυπτική η Ελένη Ροδά
17:42 Νότια Κορέα: Χάκαραν 120.000 κάμερες σπιτιών και διέθεσαν βίντεο με ιδιωτικές στιγμές για «σεξουαλική εκμετάλλευση»!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 01/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ