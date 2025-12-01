Το Fight Club Patras σάρωσε τα μετάλλια! ΦΩΤΟ

Με λάμψη, δυναμισμό και αποφασιστικότητα ολοκλήρωσε ο FIGHT CLUB PATRAS την παρουσία του στο Πανελλήνιο Κύπελλο Tae Kwon Do, που πραγματοποιήθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) κατακτώντας συνολικά πέντε μετάλλια σε έξι συμμετοχές, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την αγωνιστική του ποιότητα.

Κορυφαία στιγμή της διοργάνωσης αποτέλεσε η εξαιρετική πορεία των αθλητών μας που αγωνίστηκαν με πάθος στις κατηγορίες γέννησης

(2012 – 2013 – 2014) και ανέβηκαν στο βάθρο…όχι μία, αλλά 5 φορές, συγκεντρώνοντας συνολικά:

3 Χρυσά Μετάλλια:

Ανδρουτσοπούλου Χριστίνα – 44 kg

Κοντογεωργακοπούλου Ελένη-Ιωάννα – 41 kg

Ανδρουτσοπούλου Μαρία – 33 kg

1 Ασημένιο Μετάλλιο:

Κοντογεωργακόπουλος Ανδρέας – 45 kg

1 Χάλκινο Μετάλλιο:

Κωτσόπουλος Δημήτρης -57kg

Ο νεαροί αθλητές έδειξαν την αγωνιστική ωριμότητα, ψυχραιμία και τεχνική ακρίβεια, αφήνοντας το δικό τους στίγμα σε μια διοργάνωση υψηλού επιπέδου με συμμετοχή 2000 αθλητών το τετραήμερο που πέρασε!

Ο σύλλογος συγχαίρει θερμά όλους τους αθλητές και τους προπονητές για την προσπάθεια, την πειθαρχία και την ενέργεια που έφεραν στο ταπί, καθώς και τις οικογένειές τους για την αδιάκοπη στήριξη.

Ο FIGHT CLUB PATRAS συνεχίζει με σταθερό βηματισμό την πορεία του στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, γράφοντας νέες σελίδες επιτυχιών και τιμώντας την πόλη της Πάτρας σε πανελλήνιο επίπεδο.

