Το final-4 του Κυπέλλου πόλο Ανδρών δεν θα γίνει στην Πάτρα
Οι πληροφορίες αναφέρουν οτι οι αγώνες ίσως γίνουν στην Βάρη
Δεν θα γίνει τελικά στην Πάτρα και το κολυμβητήριο «Αντώνης Πεπανός» το final-4 του Κυπέλλου πόλο Ανδρών που ήταν προγραμματισμένο για το διήμερο 27-28/2.
Οι λόγοι έχουν να κάνουν, σύμφωνα με πληροφορίες σχετικά με το θέμα φύλαξης από την τοπική ΕΛ.ΑΣ., καθώς την μέρα του τελικού που είναι στις 28/2, θα γίνουν στην πόλη συγκεντρώσεις για την επετείου του τραγικού ατυχήματος των Τεμπών.
Ετσι, μετά από επαφές και συζητήσεις με την ΚΟΕ, η τελευταία αναζητά πλέον άλλο σημείο για την διεξαγωγή του φετινού final0-4, όπου συμμετέχουν Πανιώνιος , Παναθηναϊκός , Απόλλων Σμύρνης και Ολυμπιακός οι οποίοι θα διεκδικήσουν το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News