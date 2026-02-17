Το final-4 του Κυπέλλου πόλο Ανδρών δεν θα γίνει στην Πάτρα

Δεν θα γίνει τελικά στην Πάτρα και το κολυμβητήριο «Αντώνης Πεπανός» το final-4 του Κυπέλλου πόλο Ανδρών που ήταν προγραμματισμένο για το διήμερο 27-28/2.

Οι λόγοι έχουν να κάνουν, σύμφωνα με πληροφορίες σχετικά με το θέμα φύλαξης από την τοπική ΕΛ.ΑΣ., καθώς την μέρα του τελικού που είναι στις 28/2, θα γίνουν στην πόλη συγκεντρώσεις για την επετείου του τραγικού ατυχήματος των Τεμπών.

Ετσι, μετά από επαφές και συζητήσεις με την ΚΟΕ, η τελευταία αναζητά πλέον άλλο σημείο για την διεξαγωγή του φετινού final0-4, όπου συμμετέχουν Πανιώνιος , Παναθηναϊκός , Απόλλων Σμύρνης και Ολυμπιακός οι οποίοι θα διεκδικήσουν το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



