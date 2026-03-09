Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει

Επίλεξε ανάμεσα σε περισσότερα από 130 νηστίσιμα προϊόντα που μυρίζουν παράδοση και απόλαυσε γεύση, ποιότητα και οικονομία, όλα στο πιάτο σου! Πρόσφερε ποικιλία από μικρές πασχαλινές λιχουδιές και χάρισέ τους ένα ανέμελο Πάσχα που θα αφήσει τις πιο γλυκές αναμνήσεις, σε μικρούς, αλλά και μεγάλους! Διάλεξε πεντανόστιμα, αλμυρά ή γλυκά εκλεκτά προϊόντα και πρόσφερε στους καλεσμένους σου ποικιλία & αξέχαστες γευστικές στιγμές! Απόκτησε τα εργαλεία και είδη που χρειάζεσαι, για να φροντίζεις και να απολαμβάνεις καθημερινά έναν όμορφο και περιποιημένο κήπο, όλες τις ανοιξιάτικες μέρες! Εξόπλισε την κουζίνα σου με καλαίσθητα και χρηστικά σκεύη, είδη καθημερινής χρήσης ή αξεσουάρ και δημιούργησε λαχταριστές λιχουδιές για την οικογένεια! Φρόντισε καθημερινά τη φυσική σου κατάσταση, με αθλητικά ρούχα Crivit, καλτσάκια ή άλλα χρήσιμα είδη εκγύμνασης και ευεξίας και μείνε σε φόρμα, όπως σου ταιριάζει! Απόλαυσε την Άνοιξη και ανανέωσε το σπίτι ή το μπαλκόνι σου με χρωματιστά και πανέμορφα άνθη & φυτά εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου από τα Lidl! Εξόπλισε το εργαστήριό σου με ποικιλία ποιοτικών και αξιόπιστων εργαλείων Parkside και δούλεψε σαν επαγγελματίας, σε κάθε μικρή ή μεγάλη DIY εργασία!

Βρες τα όλα στα καταστήματα Lidl σε όλη την Ελλάδα!

Δες το Φυλλάδιο εδώ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



