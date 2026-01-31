Το Γλαύκωμα απειλεί εκατομμύρια ανθρώπους, είναι μία από τις βασικότερες αιτίες μη αναστρέψιμης τύφλωσης

Είναι πλέον δεδομένο ότι το γλαύκωμα αφορά δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους, με μεγάλο ποσοστό να παραμένει αδιάγνωστο. Μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι ζουν σήμερα με γλαύκωμα, μία από τις βασικότερες αιτίες μη αναστρέψιμης τύφλωσης παγκοσμίως. Και, σύμφωνα με νέα στοιχεία, η πραγματική έκταση του προβλήματος είναι πολύ μεγαλύτερη απ’ ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα.

Αναλύσεις του Institute of Ophthalmology δείχνουν ότι, αν δεν αλλάξει κάτι ουσιαστικά στην πρόληψη και τη διάγνωση, έως το 2060 περισσότεροι από 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι άνω των 40 ετών θα έχουν γλαύκωμα, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη γήρανση του πληθυσμού, αλλά και στη δημογραφική μεταβολή των κοινωνιών.

Μία νόσος που εξελίσσεται σιωπηλά

Το γλαύκωμα προκαλείται όταν αυξάνεται η πίεση στο εσωτερικό του ματιού, με αποτέλεσμα να προκαλείται βλάβη το οπτικό νεύρο που μεταφέρει τα οπτικά ερεθίσματα στον εγκέφαλο. Εμφανίζεται συχνότερα μετά τα 50, όμως το πιο επικίνδυνο χαρακτηριστικό του είναι ότι συνήθως δεν εμφανίζει συμπτώματα στα αρχικά στάδια.

Όταν η απώλεια όρασης γίνει αντιληπτή, η βλάβη είναι ήδη μόνιμη. Δεν είναι τυχαίο ότι ειδικοί προειδοποιούν πως πάνω από το 40% των ασθενών στο Ηνωμένο Βασίλειο υφίστανται αποτρέψιμη απώλεια όρασης, απλώς και μόνο επειδή η διάγνωση γίνεται πολύ αργά.

Περισσότερα περιστατικά απ’ όσα νομίζαμε

Με βάση επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα, οι ερευνητές εκτιμούν ότι περίπου 1.020.000 ενήλικες άνω των 40 ζουν σήμερα με γλαύκωμα στη Βρετανία. Ωστόσο, τονίζουν ότι περισσότερο από το 50% των περιστατικών παραμένει αδιάγνωστο, γεγονός που σημαίνει ότι οι πραγματικοί αριθμοί είναι πιθανότατα πολύ υψηλότεροι.

Παλαιότερες εκτιμήσεις – που μιλούσαν για περίπου 700.000 ασθενείς – δεν λαμβάνουν υπόψη τη ραγδαία γήρανση του πληθυσμού. Ενδεικτικό είναι ότι περίπου το 11% των ανθρώπων άνω των 85 ετών εκτιμάται ότι πάσχει από γλαύκωμα.

Σύμφωνα με τη Laura Antonia Meliante, επικεφαλής της μελέτης, οι δημογραφικές αλλαγές αναμένεται να επιβαρύνουν σημαντικά τα συστήματα υγείας τις επόμενες δεκαετίες, καθιστώντας αναγκαίο τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και τις στοχευμένες παρεμβάσεις πρόληψης.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Ο κίνδυνος γλαυκώματος αυξάνεται σημαντικά:

μετά τα 50 έτη

σε άτομα με οικογενειακό ιστορικό

σε όσους πάσχουν από διαβήτη ή άλλα χρόνια νοσήματα

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης διαφοροποιήσεις ανάλογα με το φύλο και την καταγωγή. Οι άνδρες εμφανίζουν ελαφρώς υψηλότερα ποσοστά, ενώ τα άτομα αφρικανικής καταγωγής παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης.

Η πρόληψη ως «κλειδί»

Οι ειδικοί τονίζουν ότι, ακόμη και σε προηγμένα συστήματα υγείας, περίπου οι μισές περιπτώσεις γλαυκώματος δεν διαγιγνώσκονται εγκαίρως, με το πρόβλημα να είναι εντονότερο σε μειονοτικές ομάδες. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, καθώς έως και το 16% των ασθενών μπορεί να καταλήξει με τύφλωση και στα δύο μάτια μέχρι το τέλος της ζωής του.

Μελέτες δείχνουν ότι προγράμματα συστηματικού ελέγχου, όπως ένας προληπτικός οφθαλμολογικός έλεγχος γύρω στα 67 έτη – θα μπορούσαν να μειώσουν δραστικά τα περιστατικά τύφλωσης.

Το γλαύκωμα δεν θεραπεύεται, αλλά μπορεί να ελεγχθεί. Οφθαλμικές σταγόνες, λέιζερ και χειρουργικές επεμβάσεις μπορούν να επιβραδύνουν την εξέλιξή του, αρκεί η διάγνωση να γίνει έγκαιρα. Γι’ αυτό και οι ειδικοί επιμένουν: O τακτικός έλεγχος της όρασης – τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια και συχνότερα για όσους ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου – δεν είναι πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα.

