Το Ιράν απαντά στον Τραμπ: «Θα κόψουμε το χέρι σε όποιον παρέμβει»

Το Ιράν προειδοποιεί με σκληρή απάντηση τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ ότι θα επέμβει αν το καθεστώς καταστείλει βίαια τις διαδηλώσεις. «Είμαστε έτοιμοι δράση και έτοιμοι να ξεκινήσουμε», προειδοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Οποιαδήποτε παρεμβατική δύναμη επιτίθεται στην ασφάλεια του Ιράν με οποιοδήποτε πρόσχημα θα εκτεθεί σε απάντηση», γράφει ο Αλί Σαμχανί, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, στο X. «Η ασφάλεια του Ιράν είναι κόκκινη γραμμή».

«Οι Ιρανοί γνωρίζουν καλά το ιστορικό ‘’διάσωσης’’ των ΗΠΑ, από το Ιράκ και το Αφγανιστάν μέχρι τη Γάζα. Οποιαδήποτε παρέμβαση που ακουμπάει την #Ασφάλεια_του_Ιράν με προσχήματα θα κοπεί με μια #Απάντηση_που_προκαλεί_μεταμέλεια. Η εθνική ασφάλεια του Ιράν είναι μια #Κόκκινη_Γραμμή, ακατάλληλη για τυχοδιωκτικά tweets» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Οι πρώτοι θάνατοι διαδηλωτών έχουν ήδη καταγραφεί στο Ιράν, μετά την έναρξη των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας την περασμένη Κυριακή, με επίκεντρο την ακρίβεια. Σύμφωνα με πρακτορεία ειδήσεων και ΜΚΟ οι νεκροί είναι τουλάχιστον έξι.

Ωστόσο, το αυθόρμητο κίνημα κατά του υψηλού κόστους ζωής μεταξύ εμπόρων εξαπλώθηκε γρήγορα σε τουλάχιστον δέκα πανεπιστήμια στην πρωτεύουσα Τεχεράνη και σε αρκετές άλλες ιρανικές πόλεις, κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



