Το Ιράν χτύπησε με drone το αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι,BINTEO

Ιρανικό drone χτύπησε το βράδυ της Τρίτης (3/3/26) το αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι, με τις τρομακτικές εικόνες να κάνουν το γύρο του κόσμου.

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει στρατιωτική προστασία στα τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ

Πυκνός καπνός κάλυψε τον ουρανό στην περιοχή που βρίσκεται το αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι, με τις φλόγες να υψώνονται, δημιουργώντας σκηνικό καταστροφής.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή του χτυπήματος στο αμερικανικό προξενείο:

WATCH: Moment Iranian drone hits the U.S. Consulate in Dubai pic.twitter.com/tSXfHdU1tV — BNO News Live (@BNODesk) March 3, 2026

Το Ισραήλ χτύπησε υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν

