Το Ιράν έπληξε με βαλλιστικούς πυραύλους την έδρα της Μοσάντ ΒΙΝΤΕΟ

Κλιμακώνεται επικίνδυνα η πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, καθώς την Τρίτη 17 Ιουνίου οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με βαλλιστικούς πυραύλους δύο κρίσιμα επιχειρησιακά κέντρα του Ισραήλ στην καρδιά του Τελ Αβίβ: το κέντρο στρατιωτικών πληροφοριών Aman και εγκαταστάσεις που αποδίδονται στη Μοσάντ, την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, την οποία μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Ισλαμικής Δημοκρατίας, «το κέντρο στρατιωτικών πληροφοριών του στρατού του σιωνιστικού καθεστώτος και το κέντρο σχεδιασμού τρομοκρατικών επιχειρήσεων της Μοσάντ στο Τελ Αβίβ επλήγησαν με ακρίβεια και βρίσκονται στις φλόγες». Την ίδια ώρα, εικόνες που διακινήθηκαν μέσω ιρανικών και διεθνών καναλιών δείχνουν στήλες καπνού να υψώνονται από κτίριο στο κεντρικό τμήμα της πόλης.

BIG: Iranian ballistic missiles reportedly hit two sites in the IDF intelligence complex in Herzliya, including Dayan Camp, home to the Military Intelligence School.

Geolocation confirms the strikes.

Source: EGYOSINT pic.twitter.com/VcwuvauK5R

— Clash Report (@clashreport) June 17, 2025