Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον αρχηγό της Χεζμπολάχ

Νωρίτερα η Χεζμπολάχ είχε ανακοινώσει ότι “προσωπικότητα της αντίστασης” κατά του Ισραήλ σκοτώθηκε κατά τη σημερινή ισραηλινή επίθεση.

23 Νοέ. 2025 21:20
Pelop News

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον Χαϊθάμ Αλί Ταμπαταμπάι, τον οποίο παρουσίασε ως “αρχηγό του γενικού επιτελείου” της Χεζμπολάχ, κατά την επίθεση κατά πολυώροφης πολυκατοικίας σε νότια συνοικία της Βηρυτού.

Ο στρατός “έπληξε στην περιοχή της Βηρυτού και εξόντωσε τον τρομοκράτη Χαϊθάμ Αλί Ταμπαταμπάι, αρχηγό του γενικού επιτελείου της Χεζμπολάχ”, αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης που εκδόθηκε στο οποίο ο άνδρας χαρακτηρίζεται “παράγοντας κλειδί και βετεράνος” της σιιτικής λιβανικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν κάλεσε τη διεθνή κοινότητα “να παρέμβει με σοβαρότητα και ισχύ για να τερματίσει τις (ισραηλινές) επιθέσεις κατά του Λιβάνου” τονίζοντας ότι ο Λίβανος από την πλευρά του τηρεί την κατάπαυση του πυρός.

