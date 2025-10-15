Το Ισραήλ ανοίγει το πέρασμα της Ράφα, τι περιλαμβάνει δεύτερο στάδιο του σχεδίου Τραμπ

Το Ισραήλ ανακοίνωσε το άνοιγμα της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα, στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο, προκειμένου να επιτραπεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Kan. Η απόφαση ακολουθεί την επιστροφή των λειψάνων τεσσάρων Ισραηλινών ομήρων.

Λείψανα 4 ομήρων αναμένεται να παραδώσει η Χαμάς σήμερα στο Ισραήλ

Παράλληλα, Ισραήλ και Χαμάς έχουν ξεκινήσει προκαταρκτικές συνομιλίες για το δεύτερο στάδιο του σχεδίου του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που αφορά τη μεταπολεμική διοίκηση της Γάζας, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Haaretz.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να προτείνουν την ανάληψη του ελέγχου της Γάζας από την Παλαιστινιακή Αρχή, πρόταση που έχει συναντήσει την αντίθεση του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ αποφάσισε επίσης να ακυρώσει προηγούμενα περιοριστικά μέτρα, μεταξύ των οποίων και τη μείωση κατά το ήμισυ των φορτηγών που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στην περιοχή.

Το πρώτο στάδιο του σχεδίου Τραμπ, το οποίο συμφωνήθηκε πρόσφατα στο Σαρμ ελ-Σέιχ, περιλάμβανε την κατάπαυση του πυρός, την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από ορισμένες περιοχές και την ανταλλαγή αιχμαλώτων.

Το επόμενο στάδιο των συνομιλιών επικεντρώνεται στη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας, στον αφοπλισμό της Χαμάς και στη δημιουργία διεθνούς μηχανισμού επιτήρησης και ασφάλειας. Σύμφωνα με το προτεινόμενο πλαίσιο, οι ΗΠΑ και αραβικά κράτη σχεδιάζουν τη συγκρότηση προσωρινής διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης, η οποία θα συνδράμει στην ασφάλεια και στη λειτουργία των συνόρων.

