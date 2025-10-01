Το Ισραήλ σφίγγει το κλοιό στη Γάζα, κόβει την πρόσβαση στον Νότο

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα κλείσει στις 12:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) την τελευταία οδό που οδηγεί από το νότιο προς το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

01 Οκτ. 2025 10:52
Pelop News

Σφίγγει ακόμα πιο πολύ ο κλοιός στην πόλη της Γάζας,  με τις  ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εντείνουν τις επιχειρήσεις τους στην πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα κλείσει στις 12:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) την τελευταία οδό που οδηγεί από το νότιο προς το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

«Κάτοικοι της Γάζας, η οδός αλ Ρασίντ θα κλείσει για την κυκλοφορία από το νότιο τμήμα της Λωρίδας από τις 12:00», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ.

«Η διέλευση προς τα νότια θα επιτρέπεται σε όσους δεν έχουν ακόμη καταφέρει να απομακρυνθούν από την πόλη της Γάζας. Σε αυτό το στάδιο ο ισραηλινός στρατός επιτρέπει τη διέλευση προς τα νότια ελεύθερα και χωρίς έλεγχο», πρόσθετε η ανακοίνωση.
