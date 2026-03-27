Το Ισραήλ βομβάρδισε την κεντρικότερη εγκατάσταση παράγωγης πυραύλων

27 Μαρ. 2026 11:41
Pelop News

Μαίνονται οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή με ΜΜΕ να μεταδίδουν ότι το Ισραήλ βομβάρδισε την «κεντρικότερη» εγκατάσταση παραγωγής ναυτικών πυραύλων του Ιράν. Σύμφωνα με τους IDF η εγκατάσταση στο Γιαζντ χρησιμοποιήθηκε από το Ιράν για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη συναρμολόγηση και την αποθήκευση «προηγμένων πυραύλων που προορίζονταν για εκτόξευση από κρουαζιερόπλοια, υποβρύχια και ελικόπτερα προς κινητούς και σταθερούς θαλάσσιους στόχους».

Την ίδια ώρα Ιρανική επίθεση με drones προκάλεσε υλικές ζημιές στο κεντρικότερο εμπορικό λιμάνι του Κουβέιτ.

Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία προέτρεψε τις ΗΠΑ να εντείνουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν, επιβεβαίωσε μια πηγή πληροφοριών,  ενώ εξετάζει την απόφαση για το αν θα συμμετάσχει άμεσα στον πόλεμο.

Η σαουδαραβική πηγή επιβεβαίωσε δημοσίευμα των New York Times, το οποίο ανέφερε ότι ο de facto ηγέτης του βασιλείου, ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, προέτρεψε τον Ντόναλντ Τραμπ να μην διακόψει τον πόλεμό του εναντίον του Ιράν και ότι η αμερικανο-ισραηλινή εκστρατεία αντιπροσωπεύει μια «ιστορική ευκαιρία» για την αναμόρφωση της Μέσης Ανατολής.

Ιράν: Απειλή για επιθέσεις σε ξενοδοχεία στη Μέση Ανατολή, έτοιμοι για συνομιλίες λένε οι Γερμανοί

Η πηγή πληροφοριών ανέφερε ότι το Ριάντ δεν ζητά απλώς τη συνέχιση της στρατιωτικής εκστρατείας, αλλά και την εντατικοποίησή της. Ο Τραμπ φάνηκε να επιβεβαίωσε την αναφορά σχετικά με τον ρόλο του πρίγκιπα διαδόχου, λέγοντας στους δημοσιογράφους την Τρίτη: «Ναι, είναι πολεμιστής. Πολεμά μαζί μας».

Δεν υπάρχουν αναφορές για ενεργή στρατιωτική εμπλοκή της Σαουδικής Αραβίας στον πόλεμο που διαρκεί σχεδόν τέσσερις εβδομάδες μέχρι στιγμής, αλλά ένας Σαουδάραβας πολιτικός αναλυτής δήλωσε ότι το βασίλειο είναι πιθανό να κάνει αυτό το βήμα εάν αποτύχουν οι τρέχουσες ειρηνευτικές προσπάθειες με επικεφαλής το Πακιστάν

