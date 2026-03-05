Το καθεστώς του Ιράν έχει πια ηττηθεί

Ο Ανδρέας Χριστόπουλος αρθρογραφεί στην «Π»

Το καθεστώς του Ιράν έχει πια ηττηθεί
05 Μαρ. 2026 19:04
Pelop News

Το καθεστώς των τρομοκρατών στο Ιράν πάρα πολύ δύσκολα θα μπορέσει να ανακάμψει από τις καταστροφές που έχει υποστεί (και όσες υποστεί ακόμη). Στις δεκαετίες που κυβερνούσαν, είχαν με πολλή προσοχή προετοιμαστεί για κάθε πιθανή περίπτωση αντίδρασης εναντίον τους. Απέναντι στην κοινωνία του Ιράν, είχαν το χρήμα, τις δομές και τον στρατό.

Διεθνώς, είχαν προετοιμαστεί ακόμη και για μια μεγάλη επίθεση από το Ισραήλ ή τις ΗΠΑ. Υπήρχε σχέδιο διαδοχής και αντεπίθεσης προς όλους. Αυτό εφαρμόζουν. Oμως εδώ τελειώνουν τα καλά νέα για το καθεστώς.

Πριν καν ξεκινήσει ο πόλεμος, το Ιράν είχε πληθωρισμό 80%, έλλειψη νερών, και έναν λαό σε φτώχεια, που υπέφερε και βγήκε στους δρόμους ακόμα και όταν τους πυροβολούσαν. Κατά μια έννοια το καθεστώς κατέρρεε εδώ και καιρό και θα έπρεπε να μεταμορφωθεί κάτι νέο για να επιστρέψει με άλλο πρόσωπο. Hρθε όμως η πολεμική μηχανή του Ισραήλ με τις ΗΠΑ.

Ακόμα και αν ο πόλεμος σταματήσει αυτή τη στιγμή, το Ιράν έχει υποστεί καταστροφές που δεν μπορεί να διορθώσει όπως:
– Μετατρέπεται σε μια χώρα ερειπίων με το μεγαλύτερο μέρος των στρατιωτικών και άλλων υποδομών να έχει διαλυθεί εκ βάθρων. Απαιτούνται εκατοντάδες δισ. δολάρια για να αποκατασταθούν.
– Είναι μια χώρα υπό παρακολούθηση. Το Ισραήλ έχει στο Ιράν 130.000 πράκτορες που έχουν στρατολογηθεί εδώ και δεκαετίες. Μπορεί να εκτελεί όποιον αναλαμβάνει την εξουσία. Βλέπει και ξέρει τα πάντα.
– Μετέτρεψε σε μόνιμους εξαγριωμένους εχθρούς όλα τα γύρω κράτη στα οποία βομβαρδίζει υποδομές ακόμα και ξενοδοχεία, προκαλώντας τους μεγάλη οικονομική ζημία. Τα κράτη αυτά είναι πάμπλουτα και με ισχυρούς εξοπλισμούς. Δεν θα ξεχάσουν.
– Δεν έχει συμμάχους. Το καθεστώς είναι απελπιστικά μόνο του και αγωνίζεται «όπως ένα λαβωμένο ζώο», όπως λένε οι Ισραηλινοί.

Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι καταφέρνουν να μείνουν στην εξουσία. Οτι τα όπλα σταματούν. Ποια χώρα θα έχουν στα χέρια τους και πώς θα σχεδιάσουν την επόμενη μέρα; Με την ρομφαία και τα μάτια των ΗΠΑ και Ισραήλ από πάνω τους διαρκώς; Λίγο θα στραβοκοιτάζουν, και θα τους βομβαρδίζουν ή θα τους εκτελούν στα γραφεία τους.

Η αυλαία έχει πέσει.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:16 Αλγερία: Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους – Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες
20:08 Θεσσαλονίκη: Σε κατ’ οίκον περιορισμό 22χρονος για υλικό παιδικής πορνογραφίας
20:00 Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. διοργανώνει εκδήλωση στην Μεγαλόπολη με τίτλο: «ΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: Νέες προοπτικές για τις περιοχές απολιγνιτοποίησης»
19:52 Ο Τραμπ θέλει προσωπική εμπλοκή στην επιλογή ηγέτη στο Ιράν – «Ασήμαντος ο γιος του Χαμενεΐ»
19:49 Επέστρεψαν στην Ελλάδα οι συγγενείς των αθλητών της Κ18 του Άρης Θεσσαλονίκης – Προσγειώθηκε C-130 στην Ελευσίνα
19:44 Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να έχει συνείδηση; Η συζήτηση που διχάζει επιστήμονες και εταιρείες AI
19:36 Ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ για τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν
19:35 Θετικά στοιχεία η ΝΕΠ στην ήττα από Αλιμο – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο
19:28 Ακυρώσεις πτήσεων της Aegean Airlines προς Μέση Ανατολή λόγω της εμπόλεμης κατάστασης
19:20 Οικονομικά Αποτελέσματα 2025 CrediaBank
19:12 Χανιά: Η εγκληματική ομάδα σχεδίαζε επιθέσεις ακόμη και σε αστυνομικούς – Εντολές από κρατούμενο στον Κορυδαλλό
19:04 Το καθεστώς του Ιράν έχει πια ηττηθεί
18:56 Υγεία των οστών: Πέντε συνήθειες που βοηθούν στη διατήρηση της οστικής πυκνότητας
18:48 Παναθηναϊκός: Θα προπονηθεί στο ΣΕΦ το πρωί της Παρασκευής
18:40 Σάλος στην Κρήτη: Φυλάκιση γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή για ενδοοικογενειακή βία
18:32 Μακροζωία: Τα τρία τρόφιμα που καταναλώνουν καθημερινά άνθρωποι που φτάνουν τα 100 χρόνια
18:24 Σημάδια κόπωσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Τράπεζες και διυλιστήρια «σέρνουν» την άνοδο
18:23 Ρεσιτάλ Πετρούνια: Προκρίθηκε ως πρώτος και καλύτερος στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου
18:16 Απορρίφθηκε η αίτηση αναίρεσης του Παπαγιάννη για την καταδικαστική απόφαση σε βάρος του σύμφωνα με τον δικηγόρο της Παυλίδου
18:14 Σχεδόν 20.000 ναυτικοί και 15.000 επιβάτες κρουαζιερόπλοιων έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ