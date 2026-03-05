Το καθεστώς του Ιράν έχει πια ηττηθεί

Το καθεστώς των τρομοκρατών στο Ιράν πάρα πολύ δύσκολα θα μπορέσει να ανακάμψει από τις καταστροφές που έχει υποστεί (και όσες υποστεί ακόμη). Στις δεκαετίες που κυβερνούσαν, είχαν με πολλή προσοχή προετοιμαστεί για κάθε πιθανή περίπτωση αντίδρασης εναντίον τους. Απέναντι στην κοινωνία του Ιράν, είχαν το χρήμα, τις δομές και τον στρατό.

Διεθνώς, είχαν προετοιμαστεί ακόμη και για μια μεγάλη επίθεση από το Ισραήλ ή τις ΗΠΑ. Υπήρχε σχέδιο διαδοχής και αντεπίθεσης προς όλους. Αυτό εφαρμόζουν. Oμως εδώ τελειώνουν τα καλά νέα για το καθεστώς.

Πριν καν ξεκινήσει ο πόλεμος, το Ιράν είχε πληθωρισμό 80%, έλλειψη νερών, και έναν λαό σε φτώχεια, που υπέφερε και βγήκε στους δρόμους ακόμα και όταν τους πυροβολούσαν. Κατά μια έννοια το καθεστώς κατέρρεε εδώ και καιρό και θα έπρεπε να μεταμορφωθεί κάτι νέο για να επιστρέψει με άλλο πρόσωπο. Hρθε όμως η πολεμική μηχανή του Ισραήλ με τις ΗΠΑ.

Ακόμα και αν ο πόλεμος σταματήσει αυτή τη στιγμή, το Ιράν έχει υποστεί καταστροφές που δεν μπορεί να διορθώσει όπως:

– Μετατρέπεται σε μια χώρα ερειπίων με το μεγαλύτερο μέρος των στρατιωτικών και άλλων υποδομών να έχει διαλυθεί εκ βάθρων. Απαιτούνται εκατοντάδες δισ. δολάρια για να αποκατασταθούν.

– Είναι μια χώρα υπό παρακολούθηση. Το Ισραήλ έχει στο Ιράν 130.000 πράκτορες που έχουν στρατολογηθεί εδώ και δεκαετίες. Μπορεί να εκτελεί όποιον αναλαμβάνει την εξουσία. Βλέπει και ξέρει τα πάντα.

– Μετέτρεψε σε μόνιμους εξαγριωμένους εχθρούς όλα τα γύρω κράτη στα οποία βομβαρδίζει υποδομές ακόμα και ξενοδοχεία, προκαλώντας τους μεγάλη οικονομική ζημία. Τα κράτη αυτά είναι πάμπλουτα και με ισχυρούς εξοπλισμούς. Δεν θα ξεχάσουν.

– Δεν έχει συμμάχους. Το καθεστώς είναι απελπιστικά μόνο του και αγωνίζεται «όπως ένα λαβωμένο ζώο», όπως λένε οι Ισραηλινοί.

Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι καταφέρνουν να μείνουν στην εξουσία. Οτι τα όπλα σταματούν. Ποια χώρα θα έχουν στα χέρια τους και πώς θα σχεδιάσουν την επόμενη μέρα; Με την ρομφαία και τα μάτια των ΗΠΑ και Ισραήλ από πάνω τους διαρκώς; Λίγο θα στραβοκοιτάζουν, και θα τους βομβαρδίζουν ή θα τους εκτελούν στα γραφεία τους.

Η αυλαία έχει πέσει.

