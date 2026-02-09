Καλλιθέα: Το κοριτσάκι «έμεινε 50 λεπτά χωρίς οξυγόνο», βρέθηκε σε συντριβάνι

Στη  ΜΕΘ του «Αγλαΐα Κυριακού» το κοριτσάκι σε κρίσιμη κατάσταση.

Καλλιθέα: Το κοριτσάκι «έμεινε 50 λεπτά χωρίς οξυγόνο», βρέθηκε σε συντριβάνι
09 Φεβ. 2026 10:15
Pelop News

Σε ιδιαιτέρως κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένο νοσηλεύεται το κοριτσάκι που έπεσε σε συντριβάνι στην περιοχή της Καλλιθέας, το βράδυ της Κυριακής 8/02/2026. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου μετά από τιτάνιες προσπάθειες οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν.

Στη ΜΕΘ 2χρονη, ανασύρθηκε αναίσθητη από συντριβάνι στην Καλλιθέα

Μιλώντας για το περιστατικό ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, τόνισε πως «οι αστυνομικοί προσπάθησαν να το επαναφέρουν αλλά χωρίς αποτέλεσμα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου το επανέφεραν οι γιατροί και νοσηλεύεται πλέον στη ΜΕΘ».

Όπως είπε η κατάσταση της υγείας του είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς «έμεινε 50 λεπτά χωρίς οξυγόνο».

«Δεν ξέρουμε πώς έπεσε το παιδάκι στο συντριβάνι και πόσο βαθύ ήταν για να υπάρξει αυτό το τραγικό αποτέλεσμα», είπε επίσης ο κ. Γιαννάκος, μιλώντας στο Action24.

Τόνισε επίσης ο ίδιος ότι το κοριτσάκι είναι μικρότερο απ’ ό,τι είπαν οι γονείς. «Οι γονείς του μας είπαν ότι είναι 5, αλλά δεν φαίνεται μεγαλύτερο από 2-2,5 ετών», είπε συγκεκριμένα.

Οι γονείς τους αλβανοί υπηκοοι, συνελήφθησαν.

Αυτοπτης μάρτυρας περιγράφει: «Ήμουν στην καφετέρια, εκεί που ήταν και οι γονείς της μικρής. Ήταν μία μεγάλη παρέα. Το παιδί καθόταν στην καρέκλα του. Κάποια στιγμή ρώτησε ο μπαμπάς της πού πήγε. Οι γονείς της είναι από την Αλβανία, δεν ξέρουν ελληνικά και η καταγωγή μου είναι από την Αλβανία και τους κατάλαβα. Εκεί έτρεξαν κατευθείαν να βρουν πού ήταν το παιδί, ρώταγαν τους ανθρώπους αν την είχαν δει. Μετά από πέντε λεπτά (σ.σ. κατάλαβαν ότι λείπει το παιδί). Σηκώθηκαν κατευθείαν και ο μπαμπάς και η μαμά της μικρής. Μετά είπε ο μπαμπάς μέσα στην πλατεία “Παναγία μου το κοριτσάκι μου, μήπως έχει πέσει στο σιντριβάνι”. Εκεί έτρεξε κατευθείαν, την είδε. Η μικρή ήταν γυρισμένη ανάποδα. Ήταν πάνω στην επιφάνεια.

Και προσέθεσε: «Την βουτάει κατευθείαν ο μπαμπάς της, της κάνει ΚΑΡΠΑ. Είχαν μαζευτεί όλοι. Δυστυχώς η μικρή δεν μπορούσε να συνέλθει. Για καλή μας τύχη σταμάτησαν ένα περιπολικό και τους λέγανε ότι έχει γίνει ένα ατύχημα με ένα κοριτσάκι. Η αστυνομία πήρε τη μικρή και έφυγαν».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:01 «Καρούμπαλο», «Κινέζος» και «Τσουβάλια»: Οι κωδικοί του κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων
12:00 Μάχη με κυκλώματα διαρρηκτών: Σημαντικές επιτυχίες των υπηρεσιών Ασφαλείας σε Πάτρα και Αιγιο
11:56 Δείτε ποιον γνωστό τραγουδιστή θα παντρέψει η Κίμπερλι Γκιλφόλιλ
11:56 Ανδρέας Κατσανιώτης: Σημαντική επένδυση για τον αθλητισμό και τη νεολαία η αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών στην Πάτρα
11:53 Συναγερμός στον Έβρο από την κακοκαιρία: Ανοίγουν φράγματα, πλημμύρισαν χιλιάδες στρέμματα
11:47 Βρετανία: Μάχη επιβίωσης του Στάρμερ μετά την παραίτηση του ΜακΣουίνι
11:40 Τέμπη: Ένταση στη δίκη για τα «χαμένα» βίντεο – Παρέμβαση Καρυστιανού με αιχμές για τη Δικαιοσύνη
11:37 Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει.
11:35 Καλλιθέα: Μάχη για τη ζωή της 2,5χρονης που βρέθηκε σε σιντριβάνι – Συγκλονιστικές μαρτυρίες για τα δραματικά λεπτά
11:33 Συντάξεις Μαρτίου 2026: Όλες οι ημερομηνίες πληρωμής για ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, Δημόσιο – Τι ορίζει το ενιαίο πλαίσιο καταβολών
11:32 Παρέμβαση για τα Κέντρα Πρόληψης με αιχμή την Αχαΐα: Ζητούν διάλογο για το πρόγραμμα CHAMPS
11:29 Ζελένσκι: Ο Πούτιν προσπαθεί να δελεάσει τον Τραμπ με πακέτο ύψους 12 τρις. δολαρίων
11:26 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια άνοδος και θετικά σημάδια στις συναλλαγές
11:22 Τσικνοπέμπτη με… ομπρέλα σε Πάτρα και Δυτική Ελλάδα: Βροχές και καταιγίδες στο σκηνικό του καιρού
11:14 Γεωργιάδης: Σαφή μηνύματα για Χίο, Λιμενικό και μετεκλογικές συνεργασίες
11:14 Μνημόσυνο στην Πάτρα για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη – Τιμή στον Αρχιστράτηγο 183 χρόνια μετά
11:10 Με πατρινό «χρώμα» οι διαιτητές για τις ρεβάνς στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας
11:04 Κολομβία: Καταστροφικές πλημμύρες με 13 νεκρούς και πολλές ζημιές ΒΙΝΤΕΟ
11:01 Προσοχή στις Λεπτομέρειες: Η αναζήτηση της δικαιοσύνης ως προσωπικό βάρος
10:57 ΑΔΕΔΥ: Απεργία-αποχή για την αξιολόγηση και προσφυγή στο ΣτΕ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ