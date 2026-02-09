Καλλιθέα: Το κοριτσάκι «έμεινε 50 λεπτά χωρίς οξυγόνο», βρέθηκε σε συντριβάνι

Σε ιδιαιτέρως κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένο νοσηλεύεται το κοριτσάκι που έπεσε σε συντριβάνι στην περιοχή της Καλλιθέας, το βράδυ της Κυριακής 8/02/2026. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου μετά από τιτάνιες προσπάθειες οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν.

Στη ΜΕΘ 2χρονη, ανασύρθηκε αναίσθητη από συντριβάνι στην Καλλιθέα

Μιλώντας για το περιστατικό ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, τόνισε πως «οι αστυνομικοί προσπάθησαν να το επαναφέρουν αλλά χωρίς αποτέλεσμα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου το επανέφεραν οι γιατροί και νοσηλεύεται πλέον στη ΜΕΘ».

Όπως είπε η κατάσταση της υγείας του είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς «έμεινε 50 λεπτά χωρίς οξυγόνο».

«Δεν ξέρουμε πώς έπεσε το παιδάκι στο συντριβάνι και πόσο βαθύ ήταν για να υπάρξει αυτό το τραγικό αποτέλεσμα», είπε επίσης ο κ. Γιαννάκος, μιλώντας στο Action24.

Τόνισε επίσης ο ίδιος ότι το κοριτσάκι είναι μικρότερο απ’ ό,τι είπαν οι γονείς. «Οι γονείς του μας είπαν ότι είναι 5, αλλά δεν φαίνεται μεγαλύτερο από 2-2,5 ετών», είπε συγκεκριμένα.

Οι γονείς τους αλβανοί υπηκοοι, συνελήφθησαν.

Αυτοπτης μάρτυρας περιγράφει: «Ήμουν στην καφετέρια, εκεί που ήταν και οι γονείς της μικρής. Ήταν μία μεγάλη παρέα. Το παιδί καθόταν στην καρέκλα του. Κάποια στιγμή ρώτησε ο μπαμπάς της πού πήγε. Οι γονείς της είναι από την Αλβανία, δεν ξέρουν ελληνικά και η καταγωγή μου είναι από την Αλβανία και τους κατάλαβα. Εκεί έτρεξαν κατευθείαν να βρουν πού ήταν το παιδί, ρώταγαν τους ανθρώπους αν την είχαν δει. Μετά από πέντε λεπτά (σ.σ. κατάλαβαν ότι λείπει το παιδί). Σηκώθηκαν κατευθείαν και ο μπαμπάς και η μαμά της μικρής. Μετά είπε ο μπαμπάς μέσα στην πλατεία “Παναγία μου το κοριτσάκι μου, μήπως έχει πέσει στο σιντριβάνι”. Εκεί έτρεξε κατευθείαν, την είδε. Η μικρή ήταν γυρισμένη ανάποδα. Ήταν πάνω στην επιφάνεια.

Και προσέθεσε: «Την βουτάει κατευθείαν ο μπαμπάς της, της κάνει ΚΑΡΠΑ. Είχαν μαζευτεί όλοι. Δυστυχώς η μικρή δεν μπορούσε να συνέλθει. Για καλή μας τύχη σταμάτησαν ένα περιπολικό και τους λέγανε ότι έχει γίνει ένα ατύχημα με ένα κοριτσάκι. Η αστυνομία πήρε τη μικρή και έφυγαν».

