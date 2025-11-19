Το Κουρασάο, είναι μικρότερο από την Πάτρα, αλλά προκρίθηκε στο Μουντιάλ!

Έκανε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Είναι νησί της Καραϊβικής με 156.000 κατοίκους που κατάφερε να πετύχει το ακατόρθωτο

Το Κουρασάο, είναι μικρότερο από την Πάτρα, αλλά προκρίθηκε στο Μουντιάλ!
19 Νοέ. 2025 10:10
Pelop News

Μικρότερο σε πληθυσμό από την Πάτρα το Κουρασάο έκανε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά την παρουσία της σε τελική φάση Μουντιάλ.

Στα 41 του χρόνια ο Λεμπρόν Τζέιμς συνεχίζει να γράφει ιστορία ΒΙΝΤΕΟ

Πρόκειται για ένα νησί της Καραϊβικής με 156.000 κατοίκους που κατάφερε να πετύχει το ακατόρθωτο στα προκριματικά του Μουντιάλ και να γίνει η μικρότερη χώρα που θα αγωνιστεί σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου.

Η “λευκή” ισοπαλία απέναντι στην Τζαμάικα στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών της CONCACAF αποδείχθηκε αρκετή για να στείλει το Κουρασάο στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά.

Το Κουρασάο, είναι μικρότερο από την Πάτρα, αλλά προκρίθηκε στο Μουντιάλ!

Μέχρι σήμερα, η μικρότερη σε πληθυσμό χώρα που είχε εμφανιστεί σε Μουντιάλ ήταν η Ισλανδία, όταν το 2018 είχε αγωνιστεί στην τελική φάση, έχοντας πληθυσμό περίπου 350.000 κατοίκους.

Το Κουρασάο, το οποίο συνδέεται με την Ολλανδία, κατέρριψε το σχετικό ρεκόρ και ετοιμάζεται να ζήσει μεγάλες στιγμές το καλοκαίρι.

Στο τιμόνι ο Ντικ Άντβοκαατ
Το Κουρασάο έχει ένα πολύπειρο προπονητή να το καθοδηγεί. Ο λόγος για τον Ολλανδό τεχνικό, Ντικ Άντβοκαατ, ο οποίος έχει γράψει τη δική του ιστορία με τις εθνικές ομάδες.

Με θητεία σε Ολλανδία, Βέλγιο, Ρωσία και Νότια Κορέα, ο Ολλανδός προπονητής έφτιαξε στο Κουρασάο ένα ανταγωνιστικό σύνολο με νοοτροπία μεγάλης ομάδας.

Στον καθοριστικό αγώνα με την Τζαμάικα, απουσίαζε, πάντως, για προσωπικούς λόγους, ωστόσο η ομάδα του έκανε τη δουλειά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:24 Πάνω από 10 εκ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου
12:17 Χρυσοχοΐδης από Θεσσαλονίκη: «13.000 συλλήψεις το 2025 – Συνεχίζουμε τη μάχη κατά της ενδοοικογενειακής βίας»
12:11 «Φυτώριο–μαμούθ» στην Πάτρα – Το παρασκήνιο της υπόθεσης: Πώς στήθηκε το κύκλωμα καλλιέργειας και τι βρήκε η Αστυνομία σε εξοπλισμό και οπλισμό ΦΩΤΟ
12:08 Η μεγάλη κομπίνα σε όλη την Ευρώπη με κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα, στην Ελλάδα βρέθηκαν 231! ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
12:07 Ανθεκτικές οι ελληνικές επιχειρήσεις στις εξαγωγές παρά τους δασμούς
12:00 Αποκαλυπτική έρευνα για τις πολύτεκνες οικογένειες: Το 97% δεν νιώθει την κρατική στήριξη
11:57 «Ο Τζέφρι είχε σίγουρα στοιχεία για τον Τραμπ» βόμβες από τον Μάρκ Επστάιν
11:56 «Όπως με έβαλα, έτσι και με βγάζω»: Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Διαμαντής Καραναστάσης με κείμενο-καταπέλτη
11:55 Τι αποκάλυψε η Χρηστίδου για την εξωτερική της εμφάνιση
11:53 Πλειστηριασμοί «σοκ» για τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο: Τρία ακίνητα για χρέος μόλις 10.000 ευρώ!
11:50 Μποντιρόγκα: Από τον Μητσοτάκη στον Βρούτση! ΦΩΤΟ
11:49 Σπουδαία διάκριση για τον Απ. Γεωργαρά στις ΗΠΑ
11:46 Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος αναγορεύεται Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών
11:43 «Το σεντούκι της γιαγιάς»: Χριστουγεννιάτικη οικογενειακή παράσταση στο Royal Theater Patras με μηνύματα και μαγεία
11:40 Στοκχόλμη: Η πόλη ανάμεσα στις γέφυρες, τι να δείτε
11:39 «Εγώ τραγουδάω! Eγώ τον ξέρω μια χαρά. Δεν ζητάω από τον κόσμο το ποινικό μητρώο του»! Ο Αδαμαντίδης για τον αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης
11:37 Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Μαγκιές, φωνές και διακοπή – Η κατάθεση Τζεδάκη άναψε φωτιές σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ
11:34 Σημάδια ανάκαμψης στο Χρηματιστήριο Αθηνών και μικρή άνοδο του ΓΔ
11:30 Πλεύρης: Πρωτοβουλία Ελλάδας–Γερμανίας για κέντρο επιστροφών μεταναστών σε αφρικανική χώρα
11:27 Η Λίλα Κονομάρα παρουσιάζει στην Πάτρα το νέο της βιβλίο «Μια τρίχα που γίνεται άλογο»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ