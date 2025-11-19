Το Κουρασάο, είναι μικρότερο από την Πάτρα, αλλά προκρίθηκε στο Μουντιάλ!

Μικρότερο σε πληθυσμό από την Πάτρα το Κουρασάο έκανε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά την παρουσία της σε τελική φάση Μουντιάλ.

Πρόκειται για ένα νησί της Καραϊβικής με 156.000 κατοίκους που κατάφερε να πετύχει το ακατόρθωτο στα προκριματικά του Μουντιάλ και να γίνει η μικρότερη χώρα που θα αγωνιστεί σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου.

Η “λευκή” ισοπαλία απέναντι στην Τζαμάικα στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών της CONCACAF αποδείχθηκε αρκετή για να στείλει το Κουρασάο στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά.

Μέχρι σήμερα, η μικρότερη σε πληθυσμό χώρα που είχε εμφανιστεί σε Μουντιάλ ήταν η Ισλανδία, όταν το 2018 είχε αγωνιστεί στην τελική φάση, έχοντας πληθυσμό περίπου 350.000 κατοίκους.

Το Κουρασάο, το οποίο συνδέεται με την Ολλανδία, κατέρριψε το σχετικό ρεκόρ και ετοιμάζεται να ζήσει μεγάλες στιγμές το καλοκαίρι.

Στο τιμόνι ο Ντικ Άντβοκαατ

Το Κουρασάο έχει ένα πολύπειρο προπονητή να το καθοδηγεί. Ο λόγος για τον Ολλανδό τεχνικό, Ντικ Άντβοκαατ, ο οποίος έχει γράψει τη δική του ιστορία με τις εθνικές ομάδες.

Με θητεία σε Ολλανδία, Βέλγιο, Ρωσία και Νότια Κορέα, ο Ολλανδός προπονητής έφτιαξε στο Κουρασάο ένα ανταγωνιστικό σύνολο με νοοτροπία μεγάλης ομάδας.

Στον καθοριστικό αγώνα με την Τζαμάικα, απουσίαζε, πάντως, για προσωπικούς λόγους, ωστόσο η ομάδα του έκανε τη δουλειά.

