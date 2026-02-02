Το Κρεμλίνο επιμένει: «Αν ο Ζελένσκι θέλει συνομιλίες, να έρθει στη Μόσχα»

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ ανακοίνωσε ότι ο επόμενος γύρος τριμερών συνομιλιών για την ασφάλεια στην Ουκρανία θα λάβει χώρα στο Άμπου Ντάμπι αυτή την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Peskof
02 Φεβ. 2026 12:42
Pelop News

Η Ρωσία διατηρεί τη θέση της ότι εάν ο Ζελένσκι θέλει συνομιλίες με τον Πούτιν, αυτές θα πρέπει να γίνουν στη Μόσχα ξεκαθάρισε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος τη ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, παρότι ο Ουκρανός πρόεδρος αρνήθηκε, και ζήτησε ο Ρώσος ομόλογός του να έρθει στο Κίεβο.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ ανακοίνωσε ότι ο επόμενος γύρος τριμερών συνομιλιών για την ασφάλεια στην Ουκρανία θα λάβει χώρα στο Άμπου Ντάμπι αυτή την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Δεν έδωσε λεπτομέρειες για την επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου Κίριλ Ντμίτριεφ στο Μαϊάμι, δηλώνοντας ότι «υπήρξε μια εννοιολογική αξιολόγηση των διαπραγματεύσεων τόσο από τον Ντμίτριεφ όσο και από τον Αμερικανό απεσταλμένο Γουίτκοφ».

«Η ‘’ουκρανική διευθέτηση’’ είναι μια σύνθετη, πολύπλευρη διαδικασία. Σε ορισμένα ζητήματα, έχει σημειωθεί πρόοδος προς την επίτευξη λύσης, ενώ σε άλλα, δεν υπάρχει ακόμη πρόοδος» τόνισε ο Ρώσος αξιωματούχος.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν συγκεκριμένα σχέδια για την οργάνωση επαφών μεταξύ Πούτιν και Μακρόν, διευκρίνισε, χαρακτηρίζοντας πάντως τη γαλλική ιδέα της δημιουργίας ενός διαύλου επικοινωνίας με τη Ρωσία ως «εύστοχη».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:00 Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι για τους θανάτους δύο γυναικών στη Μενεμένη
15:00 Φόρος αίματος στην εργασία: Χωρίς σαφή δεδομένα η Δυτική Ελλάδα – Ελεγχοι χωρίς απολογισμό θυμάτων
14:56 Νέα Πέραμος: «Δεν μου είπε ποτέ ότι φοβόταν» – Η μητέρα του 27χρονου για την απαγωγή και τη δολοφονία
14:49 Μήνυση για τη δηλητηρίαση εργαζομένων στην καθαριότητα στα Χανιά – Στο στόχαστρο επαγγελματίες
14:46 Σύλληψη δύο ανηλίκων για ξυλοδαρμό 17χρονου στον Άγιο Νικόλαο – Στο νοσοκομείο το θύμα
14:44 Οι πληρωμές Ιανουαρίου της ΔΥΠΑ – Αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία ωφελουμένων
14:35 Κώστας Καραμανλής από την Καλαμάτα: «Καθαρές θέσεις στα εθνικά – Όχι επαμφοτερίζοντα μηνύματα»
14:33 Υπερχείλισε ο Πηνειός έξω από τη Λάρισα – Πλημμύρισαν αγροτικές εκτάσεις ΒΙΝΤΕΟ
14:32 Πάτρα: Μέλη της δημοτικής αρχής σε εκδηλώσεις κοπής Πρωτοχρονιάτικων πιτών
14:25 ΔΕΗ και Cycling Greece μαζί για τον ΔΕΗ Tour of Hellas έως το 2029
14:16 Συνταγματική Αναθεώρηση: Το άνοιγμα Μητσοτάκη και οι πρώτες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης
14:16 Δυτική Ελλάδα: 1.157 παραβάσεις για την ελευθερία κίνησης πολιτών τον Ιανουάριο 
14:08 Χαρακτήρας, μηνύματα, προοπτική του Πατρινού Καρναβαλιού
14:02 Τραγωδία στη Χίο: Νεκρός 56χρονος χειμερινός κολυμβητής εν μέσω κακοκαιρίας
14:00 Ο ευρωβουλευτής της «Νίκης» Νίκος Αναδιώτης στην «Π»: Ζωή υπάρχει από τη σύλληψη
13:56 Τηλεφωνική απάτη με «λογιστή» στα Γιαννιτσά: 65χρονη παρέδωσε κοσμήματα αξίας 25.000 ευρώ
13:49 Διεθνής Ημιμαραθώνιος Πάτρας: Προετοιμασία για τον αγώνα και προπονητικό πλάνο – Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί
13:42 Επιμελητήριο Αχαΐας: Δυναμική και άκρως επιτυχημένη παρουσία της Αχαΐας στην EXPOTROF 2026
13:35 Λάθος στόχος στις Αχαρνές: Ο Ρουβίκωνας παραδέχεται την επίθεση, αλλά χωρίς συγγνώμη
13:27 Το ΕΑΜ ως πολιτικό και δημοκρατικό εγχείρημα: Παρουσιάζεται το νέο βιβλίο του Παναγιώτη Γεωργουδή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ