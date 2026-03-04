Το κρίσιμο «tip» Νετανιάχου στον Τραμπ: Το τηλεφώνημα που πυροδότησε τον πόλεμο με Ιράν

Το ρεπορτάζ του Axios για το πως η πληροφορία Νετανιάχου για τον Χαμενεΐ πυροδότησε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Το κρίσιμο «tip» Νετανιάχου στον Τραμπ: Το τηλεφώνημα που πυροδότησε τον πόλεμο με Ιράν
04 Μαρ. 2026 8:24
Pelop News

Μια τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στις 23 Φεβρουαρίου 2026 αποτέλεσε καθοριστικό σημείο καμπής για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπως αποκαλύπτει αποκλειστικό ρεπορτάζ του Axios, βασισμένο σε πηγές με γνώση της συζήτησης.

Ο Νετανιάχου ενημέρωσε τον Τραμπ ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, θα συναντιόταν το πρωί του Σαββάτου στην Τεχεράνη με τους κορυφαίους συμβούλους του, δημιουργώντας – κατά την ισραηλινή εκτίμηση – μοναδική ευκαιρία για ταυτόχρονο πλήγμα κατά όλων. Ο Τραμπ διέταξε άμεσα την CIA να ελέγξει την αξιοπιστία των πληροφοριών από την ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών, η οποία επιβεβαιώθηκε.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Τραμπ απέφυγε σκόπιμα να αναφερθεί εκτενώς στο Ιράν στην ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους την επόμενη ημέρα, ώστε να μην προειδοποιηθεί ο Χαμενεΐ και διαφύγει. Μέχρι την Πέμπτη, η CIA είχε οριστικά επιβεβαιώσει τη συνάντηση, ενώ απεσταλμένοι του Τραμπ συναντήθηκαν στη Γενεύη με Ιρανούς διαπραγματευτές χωρίς αποτέλεσμα. Οι απεσταλμένοι ενημέρωσαν τον πρόεδρο ότι οι Ιρανοί δεν έδειχναν διάθεση για συμφωνία ικανοποιητική για τις ΗΠΑ.

Την επόμενη ημέρα, κρίνοντας τις διαπραγματεύσεις αποτυχημένες και τις πληροφορίες αξιόπιστες, ο Τραμπ έδωσε την εντολή για το πλήγμα. Αρχικά, το χτύπημα σχεδιαζόταν για τέλη Μαρτίου ή αρχές Απριλίου, ώστε να προετοιμαστεί η κοινή γνώμη στις ΗΠΑ, ωστόσο ο Νετανιάχου πίεσε για επίσπευση, επικαλούμενος κίνδυνο για Ιρανούς αντιφρονούντες ηγέτες.

Το Axios χαρακτηρίζει τη συνομιλία της 23ης Φεβρουαρίου ως «το τηλεφώνημα που άλλαξε τη Μέση Ανατολή», ενώ Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε ότι δεν προετοιμάστηκε επαρκώς η κοινή γνώμη λόγω της ταχείας εμφάνισης της ευκαιρίας.

