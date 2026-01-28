To Κυκλοφοριακό της Πάτρας στο μικροσκόπιο του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας: 31 κομβικές διαδρομές σε συστηματική παρακολούθηση ΠΙΝΑΚΕΣ

Συστηματική καταγραφή και ανάλυση των κυκλοφοριακών συνθηκών στον Δήμο Πατρέων ξεκίνησε το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, με 31 βασικές διαδρομές στο επίκεντρο μιας οργανωμένης προσπάθειας τεκμηρίωσης και σχεδιασμού παρεμβάσεων στο αστικό οδικό δίκτυο της πόλης.

28 Ιαν. 2026 12:36
Pelop News

Σε οργανωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη παρακολούθηση των κυκλοφοριακών συνθηκών στον Δήμο Πατρέων προχωρά το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, μέσω ειδικής Ομάδας Εργασίας που έχει συγκροτηθεί με πρωτοβουλία της Διοικούσας Επιτροπής. Στο επίκεντρο βρίσκονται 31 κομβικές διαδρομές στο αστικό οδικό δίκτυο, με στόχο την αποτύπωση των πραγματικών συνθηκών μετακίνησης και τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων πολιτικής.

Η δράση προέκυψε από τη διαχρονική διαπίστωση ότι η κυκλοφοριακή συμφόρηση και τα προβλήματα στάθμευσης αποτελούν κρίσιμες προκλήσεις για την καθημερινότητα, τη λειτουργικότητα και τη βιωσιμότητα της Πάτρας. Ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης, οι χαμηλές ταχύτητες κίνησης, οι αυξημένοι χρόνοι διαδρομής και η ανεπαρκής οργάνωση της στάθμευσης επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, αλλά και τη λειτουργία της τοπικής οικονομίας.

Πιλοτική συλλογή δεδομένων σε 31 βασικές διαδρομές

Στο πρώτο στάδιο του έργου υλοποιείται πιλοτικό πρόγραμμα συστηματικής συλλογής και ανάλυσης δεδομένων χρόνων διαδρομής στο βασικό οδικό δίκτυο της Πάτρας. Οι επιλεγμένες διαδρομές καλύπτουν κύριους οδικούς άξονες και αρτηρίες, περιοχές υψηλής κυκλοφοριακής σημασίας, καθώς και συνδέσεις με έντονη παραγωγή και έλξη μετακινήσεων, όπως το κέντρο της πόλης, τα νοσοκομεία και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται σε πέντε χρονικές περιόδους της ημέρας (08:30, 12:30, 14:30, 18:30 και 20:30), προκειμένου να αποτυπωθεί η χρονική μεταβλητότητα της κυκλοφορίας, να εντοπιστούν επαναλαμβανόμενα φαινόμενα συμφόρησης και να συγκριθούν οι συνθήκες μεταξύ διαφορετικών ημερών και περιόδων.

Η συλλογή των δεδομένων βασίζεται σε σύγχρονες ψηφιακές πλατφόρμες χαρτογράφησης, επιτρέποντας αυτοματοποιημένη, διαχρονική και χαμηλού κόστους παρακολούθηση της κυκλοφορίας.

Στόχος: εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού για την πόλη

Στόχος της Ομάδας Εργασίας είναι η δημιουργία ενός διαχρονικού εργαλείου παρακολούθησης της κυκλοφορίας, το οποίο θα τεκμηριώνει με ποσοτικά δεδομένα τα κυκλοφοριακά προβλήματα, θα υποστηρίζει τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση παρεμβάσεων, θα παρέχει αντικειμενική εικόνα της λειτουργίας του οδικού δικτύου και θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς υφιστάμενες μελέτες και Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Καραχάλιος: Κίνδυνος παρεμβάσεων χωρίς δεδομένα

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, Βαγγέλης Καραχάλιος, τονίζει ότι η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος προϋποθέτει ολοκληρωμένο σχεδιασμό, βασισμένο σε αξιόπιστα και μετρήσιμα δεδομένα, συνεχή παρακολούθηση και σαφείς μηχανισμούς εφαρμογής. Όπως επισημαίνει, παρεμβάσεις αστικής ανάπλασης, πεζοδρομήσεις και ρυθμίσεις κυκλοφορίας πρέπει να σχεδιάζονται και να αξιολογούνται βάσει κυκλοφοριακών μετρήσεων και επιστημονικών μοντέλων προσομοίωσης, ώστε να αποφεύγονται αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Παράλληλα, το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας υπογραμμίζει ότι οι πολιτικές βιώσιμης κινητικότητας πρέπει να στηρίζονται στη γνώση, την επιστημονική τεκμηρίωση και τη διαρκή αξιολόγηση των επιπτώσεων, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη, ασφαλής και βιώσιμη λειτουργία του αστικού χώρου.

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη, με τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων να συνεχίζεται, ενώ εξετάζονται τρόποι περαιτέρω αξιοποίησής τους προς όφελος της πόλης και των πολιτών.

