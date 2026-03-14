Αυτό είναι το ελληνικό δεξαμενόπλοιο που χτυπήθηκε στη Μαύρη Θάλασσα, τι ανακοίνωσε η πλοιοκτήτρια εταιρεία και για ποιον λόγο;

14 Μαρ. 2026 11:36
Pelop News

Τυχαίο ή κάτι άλλο; Πάντως επίθεση δέχτηκε το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο «Maran Homer» στη Μαύρη Θάλασσα, τα ξημερώματα του Σαββάτου (14.3.26).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού, το ελληνικό δεξαμενόπλοιο «Maran Homer» δέχτηκε επίθεση από βλήμα ή drone στη θαλάσσια περιοχή 14 ναυτικά μίλια ανοιχτά από το Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα.
Από την επίθεση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στη δεξιά πλευρά του πλοίου, το οποίο έχει 24μελές πλήρωμα, εκ των οποίων οι 10 είναι Έλληνες ναυτικοί (13 Φιλιππινέζοι και ένας Ρουμάνος οι υπόλοιποι).

Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους. Το πλοίο πλέει αυτοδύναμα και δεν σημειώθηκε ρύπανση.

Το δεξαμενόπλοιο ανήκει στη ναυτιλιακή εταιρεία Maran Tankers Management εταιρεία του ομίλου Αγγελικούση.

Η ανακοίνωση της εταιρείας
«Η Maran Tankers Management Inc., διαχειρίστρια εταιρεία του υπό Ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιου MARAN HOMER (IMO No. 9761372), αναφέρει πως σήμερα, 14 Μαρτίου, περί τις 04:35 τοπική ώρα (01:35 GMT) και ενώ το πλοίο έπλεε εκτός ρωσικών χωρικών υδάτων, αναμένοντας εντολή να εισέλθει στο Caspian Pipeline Consortium (CPC) Terminal στο Novorossiysk της Ρωσίας, όπου θα παραλάμβανε φορτίο καζακικού αργού πετρελαίου, χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί και το πλήρωμα είναι ασφαλές. Σημειώθηκαν μόνο μικρές υλικές ζημιές στο κατάστρωμα και στον εξοπλισμό καταστρώματος του πλοίου. Το δεξαμενόπλοιο ήταν άφορτο και δεν υπάρχει περιβαλλοντική ρύπανση. Έχει ήδη αποπλεύσει από το Novorossiysk».

Βασίλης Κικίλιας: Το χτύπημα είναι στα πλαίσια της πίεσης που βάζουν χώρες στην περιοχή
«Νωρίτερα σήμερα το πρωί είχαμε ένα χτύπημα σε πλοίο με ελληνική σημαία έξω από το Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, δεξαμενόπλοιο το οποίο είναι με ελληνική σημαία, 24 ναυτικοί, οι 10 Έλληνες, καλά στην υγεία τους, ναυλωμένο από τη Chevron», δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στο ΕΡΤnews, το πρωί του Σαββάτου.

«Εικάζεται ότι το χτύπημα αυτό είναι στα πλαίσια της πίεσης την οποία βάζουν χώρες στην περιοχή, και σχετίζεται ίσως και με τις αποφάσεις που πάρθηκαν να επιτραπεί μερικώς στο ρωσικό πετρέλαιο η διακίνηση του για ένα μήνα. Έχω ενημερώσει τον κύριο πρωθυπουργό, ενημέρωσα και τον υπουργό Εξωτερικών», ανέφερε.

«Εκεί που πιστεύουμε ότι υπάρχει το θέμα και το πρόβλημα, θα διαμαρτυρηθούμε εντόνως και θα κάνουμε όλες αυτές τις κινήσεις και στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και όπου πρέπει, καθότι θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη, πολύ επικίνδυνη η στοχοποίηση των πλοίων μας με ελληνική σημαία, αλλά και των Ελλήνων των πλοίων τα οποία είναι νομίμως μισθωμένα ναυλωμένα. Και οι Έλληνες ναυτικοί και η ναυτιλία προσπαθεί να κάνει τη δουλειά της, θα έπρεπε κανονικά να είναι έξω από κάθε συμφέρον πολιτικό ή αν θέλετε σίγουρα έξω από τη σύρραξη την πολεμική», υπογράμμισε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ