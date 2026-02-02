Το μήνυμα Αταμάν και η γραπτή δήλωση: «Λυπάμαι για την ήττα από τον Άρη, βρισκόμαστε μόλις μία νίκη πίσω από τη Ρεάλ»

Ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε σε πολλά

02 Φεβ. 2026 19:31
Pelop News

Η εβδομάδα, που διανύουμε ξεκινά για τον Παναθηναϊκό με το εντός έδρας ντέρμπι κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τους πράσινους υπό μεγάλη πίεση μετά την ήττα από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.

Ο Εργκίν Αταμάν, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες δεν είχε διστάσει να επιτεθεί κατά των παικτών του για τις εμφανίσεις τους, στη γραπτή δήλωση του (όπως συνηθίζει εδώ και 20 ημέρες) αυτήν τη φορά τους δικαιολόγησε κάνοντας αναφορά στους τραυματισμούς που ταλαιπωρούν την ομάδα του, ενώ υπογράμμισε ότι πολλές ομάδες της Euroleague αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα στα εγχώρια πρωταθλήματα τους.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Τούρκος τεχνικός:
«Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι, φυσικά, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, γιατί απέχουμε μόλις μία νίκη από τον στόχο της σεζόν μας και βρισκόμαστε μόλις μία νίκη πίσω από τη Ρεάλ, την οποία νικήσαμε στη Μαδρίτη. Βεβαίως, αύριο αντιμετωπίζουμε και πάλι κάποια προβλήματα, καθώς ο Κέντρικ Ναν δεν θα αγωνιστεί.

Είναι ένας από τους βασικούς παίκτες του επιθετικού μας συστήματος. Ωστόσο, πιστεύω ότι με την ενέργειά μας, την άμυνά μας και τη στήριξη όλων των φιλάθλων μας, θα βρούμε τον τρόπο να κερδίσουμε το παιχνίδι και να φτάσουμε στη θέση της βαθμολογίας που μας αξίζει.

Επίσης, θα ήθελα να πω στους φιλάθλους μας ότι είμαστε απόλυτα έτοιμοι για αυτή τη “διαβολοβδομάδα”, στην οποία κάθε παιχνίδι θα είναι πολύ σημαντικό. Και φυσικά να πω ότι λυπάμαι για τη χθεσινή ήττα από τον Άρη, αλλά όπως μπορείτε να δείτε, μετά από έναν αγώνα EuroLeague, ειδικά όταν υπάρχουν σημαντικοί τραυματισμοί, πολλοί παίκτες παρουσιάζουν σημάδια κόπωσης. Δεν είναι εύκολο να παίζεις κάθε παιχνίδι σε αυτό το επίπεδο, όμως η ομάδα πάλεψε μέχρι τα τελευταία λεπτά της παράτασης χθες.

Πρέπει επίσης να δώσουμε τα εύσημα στον Άρη, γιατί έπαιξε πολύ επιθετικά και δημιούργησε μια πολύ καλή ατμόσφαιρα στη Θεσσαλονίκη. Έπαιξε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Όπως μπορεί να δει ο καθένας στη EuroLeague, αλλά και αν κοιτάξει κανείς τις βαθμολογίες στην ACB League, στο τουρκικό πρωτάθλημα και σε άλλα πρωταθλήματα, πολλές ομάδες γνωρίζουν αρκετές ήττες κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου.

Η ομάδα μας έχει κάνει εξαιρετική δουλειά τα τελευταία τρία χρόνια, έχοντας χάσει συνολικά μόλις τρία παιχνίδια. Την πρώτη χρονιά, η ομάδα αυτή έχασε μόνο ένα παιχνίδι κανονικής περιόδου, απέναντι στον Άρη στην έδρα της. Επομένως, τίποτα δεν αλλάζει σε σχέση με τους στόχους μας. Καταλαβαίνω ότι οι φίλαθλοι θέλουν να κερδίζουμε κάθε φορά, αλλά αυτός είναι ο αθλητισμός και κάποιες φορές συμβαίνουν τέτοια πράγματα.

Για αυτή την εβδομάδα και την επόμενη, έχουμε ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι προκειμένου να πετύχουμε τον στόχο της σεζόν μας, που είναι να τερματίσουμε στις πρώτες τέσσερις θέσεις και να εξασφαλίσουμε το πλεονέκτημα έδρας στα Playoffs, όπως έχουμε κάνει και τα τελευταία δύο χρόνια».

