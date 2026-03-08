Το μήνυμα Τασούλα για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

«Η σημερινή ημέρα, ημέρα τιμής στους αγώνες και τις διεκδικήσεις της γυναίκας, ημέρα μνήμης της αντοχής, του σθένους, της υπερηφάνειας, της αξιοπρέπειας, της εργατικότητας, της δημιουργίας αμέτρητων γυναικών στο διάβα της ιστορίας, μας καλεί σε συλλογική περισυλλογή», σημειώνει σε μήνυμά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Στο μήνυμά του προσθέτει: «Αν η πατρίδα μας είναι από τις λίγες χώρες στον πλανήτη όπου η ισότητα των φύλων είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, και αν η σημερινή Ελληνίδα είναι δυναμικά παρούσα στον κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό βίο, οφείλουμε να σκεφτούμε και τις γυναίκες όλου του κόσμου που παλεύουν για ένα καλύτερο αύριο. Τις γυναίκες του Ιράν, που αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους και για την ίδια τους την ύπαρξη. Τις γυναίκες της Ουκρανίας, που κρατούν τη χώρα τους ζωντανή, πολεμώντας στα μέτωπα και στηρίζοντας οικογένειες και κοινότητες στα μετόπισθεν».

Ο κ. Τασούλας υπενθυμίζει πως στην Ελλάδα πολλές γυναίκες άνοιξαν δρόμους που δεν υπήρχαν, αντιμετωπίζοντας συνθήκες που απαιτούσαν διπλή προσπάθεια και αντοχή – από τη διαχείριση οικογενειακών υποχρεώσεων μέχρι την εργασία στον χώρο της επιστήμης, της τεχνολογίας, της πολιτικής και της τέχνης.

«Πάνω απ’ όλους οι πατέρες, οι γιοι, οι σύζυγοι και οι συνεργάτες οφείλουμε να τιμούμε έμπρακτα την κόρη, τη μητέρα, τη σύντροφο και τη συνάδελφο», σημειώνει, υπενθυμίζοντας ότι οι κατακτήσεις των γυναικών απαιτούν συνεχής υποστήριξη, καθώς οι ανισότητες και τα στερεότυπα δεν έχουν εξαφανιστεί, και η έμφυλη και οικογενειακή βία εξακολουθεί να υφίσταται.

Καταλήγει καλώντας να αφιερωθεί η ημέρα «στις νέες γυναίκες που διεκδικούν ίσες ευκαιρίες, σεβασμό στην προσωπικότητά τους και αναγνώριση των δικαιωμάτων τους, γιατί η ισότητα των φύλων είναι υπόσχεση της κοινωνίας, της δημοκρατίας και των θεσμών προς όλους».

