«Το μωρό μεταφέρθηκε στην Εντατική κι εγώ στο χειρουργείο λόγω αιμορραγίας», συγκλονίζει η Εριέττα Κούρκουλου

Συγκλόνισε η Εριέττα Κούρκουλου, που αποφάσισε να αποκαλύψει δημοσίως τις δύσκολες στιγμές που πέρασε μετά τη γέννηση του δεύτερου γιου της, διότι το παιδάκι ήρθε πρόωρα στη ζωή.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας, θέλησε να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα σε όλες τις μητέρες που έδωσαν τον προσωπικό τους αγώνα και στα παιδάκια που κατάφεραν να βγουν δυνατά μέσα από αυτή τη δοκιμασία. Όπως έγραψε στο Instagram, η Εριέττα Κούρκουλου γέννησε τον Δεκέμβριο του 2024 τον Λέοντα και το μωράκι που ήρθε μερικές εβδομάδες νωρίτερα στον κόσμο χρειάστηκε να μπει στην Εντατική, ενώ εκείνη στο χειρουργείο.

Μάλιστα, η κόρη του Νίκου Κούρκουλου και της Μαριάννας Λάτση υπογράμμισε ότι έχει αγγέλους που τη φυλούν καθώς μπήκε για να γεννήσει τρεις ώρες πριν επιβιβαστεί σε αεροπλάνο και ταξιδέψει για το εξωτερικό. Η περιπέτεια στο νοσοκομείο κράτησε τρεις ημέρες και έμεινε για πάντα ανεξίτηλη στη μνήμη και την καρδιά της ίδιας και της οικογένειάς της.

Η ανάρτηση της Εριέττας Κούρκουλου

«Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας σήμερα και μόλις 11 μήνες μετά την άφιξη του δικού μας πρόωρου θαύματος. Όλα ξεκίνησαν με μια εισαγωγή στο μητέρα στις 34 εβδομάδες, τρεις ώρες πριν απογειωθούμε για εξωτερικό από καθαρή τύχη και ίσως την προστασία των αγγέλων που μας προστατεύουν.

Η αισιοδοξία και η χαρά που το μωρό μας θα γεννιόταν Τοξότης και θα έκανε μαζί μας Χριστούγεννα (η αγαπημένη μου περίοδος) αντικαταστάθηκε γρήγορα από ένα αίσθημα κενού που δεν συγκρίνεται με τίποτε άλλο. Μόλις λίγα λεπτά μετά την μαγική του άφιξη στον κόσμο το μωρό μας έπρεπε να μεταφερθεί στην ΜΕΝΝ (σ.σ. Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών) και εγώ την ίδια στιγμή στο χειρουργείο λόγω αιμορραγίας. Εκείνο το βράδυ ήμουν τόσο εξαντλημένη που έπεσα λιπόθυμη.

Το επόμενο πρωί ξύπνησα σε ένα δωμάτιο γεμάτο μπαλόνια και ευχετήριες κάρτες. Άνοιξα το κινητό μου και είδα δεκάδες μηνύματα από αγαπημένους μου ανθρώπους που μας εύχονταν συγχαρητήρια. Όμως η αγκαλιά μου ήταν άδεια. Εάν δεν ήταν ο Βύρωνας και ο νεογνολόγος μας Γιώργος Μαυρογιώργος που μας κράτησε κυριολεκτικά και μεταφορικά το χέρι με τον πιο όμορφο και αληθινό τρόπο καθ’ όλη την διάρκεια της διαμονής του Λέοντα στην ΜΕΝΝ, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά.

Εμείς είμασταν από τους τυχερούς, όμως παρόλο που η δική μας περιπέτεια τελείωσε σε τρεις ημέρες, άφησε το στίγμα της. Μπορώ μόνο να φανταστώ τι αισθάνονται οι γονείς που γυρίζουν με άδεια χέρια στο σπίτι. Που περιμένουν το επισκεπτήριο μήνες ολόκληρους για να τους «επιτραπεί» να ακουμπήσουν τα ίδια τους τα μωρά. Οι γονείς που σε κάποιες περιπτώσεις δεν καταφέρνουν να φέρουν ποτέ το παιδί τους στο σπίτι, ή φέρνουν το ένα από τα δύο και παραδίδουν το αδερφάκι του στους αγγέλους. Δεν υπάρχουν λόγια για την δύναμη που χρειάζεται για να αντέξουν!

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @livewithlove_erietta

Δεν έχω λόγια. Μόνο μια υπόσχεση ότι θα κάνω ότι μπορώ για να βελτιωθούν οι συνθήκες της προωρότητας σε αυτή την χώρα και να γίνουν όλα λίγο πιο ανθρώπινα. Αυτό αξίζει σε κάθε οικογένεια, αλλά επειδή οι υπεύθυνοι σπάνια δίνουν σημασία, είναι στο δικό μας χέρι – των γονέων, των γιατρών και των νοσηλευτών να το απαιτήσουμε!», εξομολογήθηκε μέσω του κειμένου που μοιράστηκε στην ανάρτησή της η Εριέττα Κούρκουλου.

