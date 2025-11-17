«Παρά Πέντε»: Η επανένωση που περιμέναμε 20 χρόνια – Όσα θα δούμε στο μεγάλο comeback του MEGA ΒΙΝΤΕΟ

Η θρυλική πεντάδα του «Παρά Πέντε» ετοιμάζει το μεγάλο reunion, με ένα ειδικό επεισόδιο που θα ενώσει το παρελθόν με το παρόν.

Η ομάδα ξαναβρίσκεται στη βίλα της Ντάλιας Χατζηαλεξάνδρου, εκεί όπου γράφτηκαν μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της σειράς, για μια βραδιά-αφιέρωμα με ανατροπές, γέλιο και νοσταλγία.

Το MEGA ανακοίνωσε πως η ανταπόκριση του κοινού ήταν εντυπωσιακή: πάνω από 300.000 επισκέψεις και 32.000 συμμετοχές στο microsite του σταθμού, όπου οι τηλεθεατές ψήφισαν τις πιο αγαπημένες σκηνές, ατάκες και αναμνήσεις από τη σειρά.

Οι επιλογές αυτές θα καθορίσουν μέρος του περιεχομένου του επετειακού επεισοδίου, το οποίο θα συνδυάζει το χιούμορ, τη συγκίνηση και απρόσμενες εμφανίσεις.

Ο δημιουργός και πρωταγωνιστής Γιώργος Καπουτζίδης δήλωσε: «Η σειρά άλλαξε τις ζωές πολλών από εμάς. Σίγουρα άλλαξε τη δική μου ριζικά και πιστεύω πως επηρέασε και τον τρόπο που επικοινωνείτε καθημερινά με τους ανθρώπους γύρω σας».

Στο backstage βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, οι πρωταγωνιστές φαίνονται να προετοιμάζονται για το μεγάλο γύρισμα, 20 χρόνια μετά, με το ίδιο πνεύμα, το ίδιο χιούμορ και τη χημεία που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή της ελληνικής τηλεόρασης.

