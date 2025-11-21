Το νέο στρατιωτικό τοπίο: Τι αλλάζει σε θητεία, ιεραρχία και μισθολόγιο με το νομοσχέδιο «Χάρτης Μετάβασης στη Νέα Εποχή»

Με ένα νομοσχέδιο-πλαίσιο που αλλάζει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας παρουσιάζει τον «Χάρτη Μετάβασης στη Νέα Εποχή». Το σχέδιο νόμου επανασχεδιάζει τη δομή των στελεχών, αναμορφώνει βαθμολόγιο και μισθολόγιο, φέρνει νέο μοντέλο θητείας και εφεδρείας, αναβαθμίζει τις στρατιωτικές σχολές και εισάγει, για πρώτη φορά, τη δυνατότητα εθελοντικής στράτευσης γυναικών. Στόχος, σύμφωνα με το υπουργείο, είναι η προσαρμογή σε ένα περιβάλλον αυξημένων απειλών και η ενίσχυση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας.

Νέο βαθμολόγιο και αναδιάρθρωση ιεραρχίας

Το σχέδιο νόμου αντιμετωπίζει τις «παθογένειες» της υφιστάμενης ιεραρχικής πυραμίδας, όπου επί δεκαετίες συσσωρεύτηκαν υπερβάλλοντες ανώτεροι αξιωματικοί. Με το νέο πλαίσιο θεσπίζεται αναλογία 1 αξιωματικός προς 3 υπαξιωματικούς, εισάγονται ανώτατα όρια οργανικών θέσεων και νέο σύστημα προαγωγών που ενεργοποιείται μόνο όταν υπάρχουν πραγματικά κενά.

Οι Υπαξιωματικοί αποκτούν ενισχυμένο θεσμικό ρόλο: οι σχολές τους ανωτατοποιούνται, συμμετέχουν στα Συμβούλια Κρίσεων ως εισηγητές και αποκτούν πρόσθετα επιδόματα ευθύνης και διοίκησης.

Νέο μισθολόγιο – Αυξήσεις και επιδόματα

Το μισθολογικό πλαίσιο αποσυνδέεται από τον βαθμό και συνδέεται πλέον με την ευθύνη και τις απαιτήσεις της θέσης. Οι αυξήσεις κυμαίνονται από 13% έως 24% για το σύνολο των στελεχών, ενώ ορισμένες ειδικότητες σε παραμεθόριο λαμβάνουν ακόμη μεγαλύτερες καθαρές αποδοχές.

Εισάγεται νέο Επίδομα Διοίκησης (150–400 ευρώ) και αναβαθμίζεται το επίδομα θέσης ευθύνης. Το υπουργείο υπογραμμίζει ότι οι αυξήσεις θα έχουν θετική αντανάκλαση και στις μελλοντικές συντάξεις.

Αναβάθμιση στρατιωτικής εκπαίδευσης

Συστήνεται η Διοίκηση Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης για τον κεντρικό συντονισμό όλων των στρατιωτικών σχολών.

Τα ΑΣΕΙ αποκτούν πενταετείς κύκλους σπουδών με νέες ειδικεύσεις και πιστοποιημένα πτυχία, ενώ οι σχολές υπαξιωματικών αναβαθμίζονται στην ανώτατη βαθμίδα εκπαίδευσης, προσφέροντας δυνατότητα μεταπτυχιακών τίτλων και πρόσβαση σε ΑΣΕΙ μέσω κατατακτηρίων.

Το νέο μοντέλο θητείας

Το νομοσχέδιο θεσπίζει πλήρως αναμορφωμένη θητεία:

Τέσσερις ΕΣΣΟ (Φεβρ., Μάιος, Αύγ., Νοέμβρ.).

10 εβδομάδες βασικής εκπαίδευσης με σύγχρονα μέσα (εξομοιωτές, drones, πρώτες βοήθειες).

4 εβδομάδες Ειδικής Εκπαίδευσης σε 31 ειδικότητες και 21 δεξιότητες.

12 εβδομάδες επιχειρησιακής εκπαίδευσης.

Μετά το εξάμηνο, επιλογή 9μηνης θητείας με παραμεθόριο ή 12μηνης με μετάθεση πλησίον κατοικίας.

Παράλληλα, αυστηροποιείται το πλαίσιο απαλλαγών, αναβολών και εξαγοράς.

Εθελοντική στράτευση γυναικών

Θεσμοθετείται για πρώτη φορά η δυνατότητα 12μηνης εθελοντικής θητείας σε γυναίκες ηλικίας 18–26 ετών. Η βασική εκπαίδευση θα πραγματοποιείται στη Λαμία, ενώ ακολουθούν ειδικότητα και μετάθεση κοντά στον τόπο συμφερόντων. Προβλέπονται κίνητρα, μοριοδοτήσεις και εργασιακές διευκολύνσεις.

Νέα μοντέλα εφεδρείας

Το νομοσχέδιο στοχεύει στη συγκρότηση Σώματος 150.000 Ενεργών Εφέδρων.

Η εφεδρεία επεκτείνεται έως το 60ό έτος, δημιουργούνται Μοίρες Εφέδρων Καταδρομών και θεσμοθετείται ο Ενεργός Εθελοντής Έφεδρος με προνόμια όπως πρόσβαση σε στρατιωτικά νοσοκομεία και μοριοδότηση για ΕΠΟΠ.

Στόχος: Ένας σύγχρονος και λειτουργικός στρατός

Το υπουργείο υπογραμμίζει ότι η προσαρμογή σε νέες απειλές, σε συνδυασμό με τα νέα οπλικά συστήματα και την αναδιάρθρωση της δομής δυνάμεων, επιβάλει ένα μοντέρνο μοντέλο θητείας και στελέχωσης που αντανακλά τις πραγματικές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων.

