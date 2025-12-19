Το νέο τοπίο στην Basket League θυμίζει, σταδιακά, παλιές καλές εποχές

Εδώ και πολλά χρόνια έλεγα ότι δυνατό ελληνικό μπάσκετ σαν σύνολο, απαιτεί και δυνατή μπασκετικά Θεσσαλονίκη. Για πάνω από δύο δεκαετίες όμως το μπάσκετ της συμπρωτεύουσας νοσούσε καθώς οι μεγάλοι της πόλης Άρης και ΠΑΟΚ ήταν βυθισμένοι στο τέλμα, στα χρέη και την αβεβαιότητα.

Και ενώ στην Ευρωλίγκα κυριαρχούσαν ΠΑΟ και Ολυμπιακός και μαζί και στο ελληνικό πρωτάθλημα, αυτό είχε απωλέσει για τα καλά τον τίτλο της καλύτερης λίγκας της Ευρώπης την δεκαετία του ’90. Και αυτό καθώς κανείς δεν μπορούσε καν να κοιτάξει στα μάτια τους αιωνίους της Αθήνας.

Σταδιακά το απαξιωμένο όμως πρωτάθλημα της Basket League αποκτά λάμψη και όραμα. Η είσοδος ξένων επενδυτών με άρωμα Αντετοκούνμπο στον Αρη έφερε χαμόγελα μετά από χρόνια.

Και η προ ημερών ανάληψη του ΠΑΟΚ από τον οικονομικό κολοσσό Τέλη Μυστακίδη που είναι ίσως και ακόμα πιο δυνατός από τους αντίστοιχους των αιωνίων της Αθήνας αλλάζει τα δεδομένα.

Ο ΠΑΟΚ, αν αποφασίσει ο νέος ιδιοκτήτης, θα έχει για πλάκα μπάτζετ 20-25 εκ. και θα διεκδικεί από του χρόνου στα ίσα το πρωτάθλημα έχοντας και τον κόσμο του. Και ο Αρης θα αναγκαστεί να ακολουθήσει!

Και υπάρχει η σοβαρή αλλά με οικονομικό ταβάνι για την ώρα ΑΕΚ αλλά και η επιστροφή παραδοσιακών δυνάμεων όπως Πανιώνιος και Ηρακλής που είχαν ξεπέσει στην Α2.

Η Basket League αποκτά πάλι λάμψη, χρήμα και όραμα. Οι ΠΑΟ και Ολυμπιακός βλέπουν αντιπάλους στα ίσα πιθανότατα από του χρόνου. Παντού νέοι επενδυτές και πέφτει φρέσκο χρήμα. Καθώς ο αθλητισμός αρχίζει και γυρνά και χρήμα πια.

Το ελληνικό πρωτάθλημα θυμίζει σταδιακά παλιές καλές εποχές και αποκτά την χαμένη του αίγλη. Και στο νέο τοπίο οι ομάδες της Πάτρας ψάχνουν κατεύθυνση.

Ο ιστορικός και με κόσμο Απόλλων βολοδέρνει στις μικρότερες κατηγορίες και ο σοβαρός ως σωματείο και οικονομικά μεγέθη Προμηθέας, έφτασε στο πικ του και δεν έχει πιο πάνω.

Μάλιστα πλέον πρέπει να ρίχνει από την τσέπη του πολύ φρέσκο χρήμα για να διεκδικεί και την εξάδα. Και αλήθεια, αξίζει; Ή απλά θα είναι σε ρόλο κομπάρσου, στο νέο τοπίο; Αυτό είναι και το πιθανότερο.

* Ο Σωτήρης Γεωργίου είναι δημοσιογράφος.

