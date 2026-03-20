Το νησί του Ειρηνικού που έγινε προορισμός για «αμερικανικές» γέννες από οικογένειες της Κίνας

Ένας τροπικός προορισμός στον Ειρηνικό έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας ιδιότυπης συζήτησης στις ΗΠΑ, καθώς η Κοινοπολιτεία των Βορείων Μαριανών Νήσων (CNMI) έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε βασικό προορισμό για Κινέζες που ταξιδεύουν εκεί ώστε να γεννήσουν παιδιά με αμερικανική υπηκοότητα. Το φαινόμενο συνδέεται με το λεγόμενο birth tourism και ενισχύθηκε από ειδικό καθεστώς εισόδου που επέτρεψε σε Κινέζους πολίτες να επισκέπτονται το αμερικανικό αυτό έδαφος χωρίς βίζα για σύντομο διάστημα.

Σύμφωνα με αναφορές που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, γύρω από αυτή την πρακτική αναπτύχθηκε μια ολόκληρη αγορά υπηρεσιών, με εταιρείες να προσφέρουν οργανωμένα πακέτα διαμονής, ιατρικής φροντίδας και διεκπεραίωσης εγγράφων. Τα ποσά που αναφέρονται κυμαίνονται από περίπου 14.000 έως 45.000 δολάρια, ανάλογα με τις παροχές, ενώ το κόστος του τοκετού στη Σαϊπάν υπολογίζεται κοντά στις 10.000 δολάρια.

Για πολλές οικογένειες, η επιλογή αυτή αντιμετωπίζεται ως επένδυση για το μέλλον των παιδιών τους, καθώς η γέννηση σε αμερικανικό έδαφος ανοίγει τον δρόμο για πρόσβαση σε δικαιώματα και ευκαιρίες που συνδέονται με την αμερικανική υπηκοότητα. Την ίδια ώρα, το θέμα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ουάσινγκτον, με Ρεπουμπλικανούς βουλευτές και γερουσιαστές να ζητούν περισσότερα στοιχεία για την έκταση του φαινομένου και να πιέζουν για αλλαγές στο ισχύον καθεστώς εισόδου στις Βόρειες Μαριάνες.

Στον αντίποδα, τοπικοί παράγοντες επισημαίνουν ότι η πρακτική έχει οικονομικό όφελος για την περιοχή, καθώς οι επισκέπτριες πληρώνουν σε μετρητά για υγειονομικές υπηρεσίες, διαμονή και άλλες παροχές, στηρίζοντας μια οικονομία που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό. Παράλληλα, δεν έχουν λείψει οι έρευνες και οι υποθέσεις απάτης που έχουν εντείνει τη συζήτηση γύρω από τις «σκιές» της συγκεκριμένης βιομηχανίας.

Το ζήτημα, πλέον, δεν περιορίζεται στο τοπικό επίπεδο. Έχει περάσει στο πεδίο της ευρύτερης αμερικανικής πολιτικής αντιπαράθεσης, αγγίζοντας θέματα μετανάστευσης, υπηκοότητας και σχέσεων ΗΠΑ–Κίνας, σε μια συζήτηση που φαίνεται ότι θα συνεχιστεί με ακόμη μεγαλύτερη ένταση το επόμενο διάστημα.

