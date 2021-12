«Το όραμα της Μελάνια»: Η τέως Πρώτη Κυρία ανακοίνωσε το πρώτο NFT πρότζεκτ της

Το πρώτο της επιχειρηματικό εγχείρημα μετά από την αποχώρηση από τον Λευκό Οίκο ανακοίνωσε στη «δύση» της χρονιάς η Μελάνια Τραμπ.

Και δεν είναι άλλο από το λεγόμενο «Όραμα της Μελάνια», το πρώτο NFT (non-fungible tokens) της που διατίθεται μέσω του ιστοτόπου της στην τιμή του 1 SOL – περί τα $185 σε κρυπτονόμισμα.

Πρόκειται για έναν πίνακα του Γάλλου fashion artist Marc-Antoine Coulon που συνοδεύεται από μια ηχητική ηχογράφηση της ίδιας.

Excited for this new venture, which combines my passion for art and commitment to helping our Nation’s children fulfill their own unique American Dream. #MelaniaNFT https://t.co/XJN18tMllg pic.twitter.com/wMpmDDsQdp

— MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) December 16, 2021