Το «πάμε και όπου βγει» οδηγεί την Παναχαϊκή. Ποτέ το πρόβλημα (της) δεν ήταν αγωνιστικό!

Η Παναχαϊκή συμμετέχει στη Γ’ Εθνική και δυστυχώς φαίνεται ότι για ακόμη μία φορά δεν λειτουργεί όπως επιβάλλει το μέγεθος και η ιστορία της.

Για να είμαστε δίκαιοι συνολικά τα τελευταία χρόνια με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί, με…μότο το «πάμε και όπου βγει», ανεξάρτητα σε ποια Κατηγορία αγωνίζεται.

Αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα, που δυστυχώς για τους «κοκκινόμαυρους» για παραπάνω πλέον από δύο δεκαετίες (!), κρατάει την ομάδα μακριά από την Α’ Εθνική όπως λεγόταν παλαιότερα η μεγάλη Κατηγορία ή Super League όπως είναι η ονομασία της στη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Για την Παναχαϊκή όσο και εάν ακούγεται παράδοξο με ελάχιστες εξαιρέσεις σε αυτή την 20ετία ποτέ το πρόβλημα της δεν ήταν αγωνιστικό, ποτέ! Το ίδιο ισχύει και φέτος, δεν είναι το πρόβλημα της αγωνιστικό.

Το πρόβλημα πάντα και ξεκάθαρα ήταν και παραμένει διοικητικό. Το βασικότερο ότι δεν υπάρχει πλάνο.

Όχι απαραίτητα τέτοιο που θα την έβγαζε κατά καιρούς από τη δεινή θέση, αλλά που θα αποτελούσε μία βάση έστω για το πώς θα μπορούσε να πορευτεί. Γιατί ακόμη και εάν αποδειχτεί λάθος το πλάνο, εφόσον υπάρχει σωστή λειτουργία θα γίνουν διορθώσεις για να βρει η ομάδα τον δρόμο της.

Τώρα απλώς το «πάμε και όπου βγει» την οδηγεί και εφόσον συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο το μόνο σίγουρο είναι ότι οι μέρες που έρχονται πολύ δύσκολα θα είναι καλύτερες από τις προηγούμενες…

