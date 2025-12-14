Το Πανελλήνιο πυγμαχίας Ανδρών-Γυναικών έρχεται στην Πάτρα

Μια ακόμα κορυφαία διοργάνωση της Ελληνικής Πυγμαχίας έρχεται στην Πάτρα με το πρώτο «Πράσινο Πρωτάθλημα» της χώρας.

Η καρδιά της Ελληνικής Πυγμαχίας χτυπά φέτος στην πόλη μας όπου θα διεξαχθούν από τις 18 έως τις 22 Δεκεμβρίου 2025 τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Πυγμαχίας Elite Ανδρών και Γυναικών, στο Κλειστό Γυμναστήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας.

Πρόκειται για τη σημαντικότερη εθνική διοργάνωση του αθλήματος, στην οποία συμμετέχουν οι κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες απ’ όλη τη χώρα, με στόχο την κατάκτηση του τίτλου και τη διεκδίκηση μιας θέσης στις Εθνικές Ομάδες του 2026.

Η ανακοίνωση των διοργανωτών αναφέρει μεταξύ άλλων:

Πρωτοποριακή ταυτότητα: «Πράσινο Πρωτάθλημα – Αθλητισμός & Περιβάλλον»

Για πρώτη φορά, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θα υλοποιηθεί με ειδική περιβαλλοντική ταυτότητα, σε συνεργασία με τον Δήμο Πατρέων και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, δίνοντας έμφαση:

στη μείωση του πλαστικού

στην ορθολογική διαχείριση απορριμμάτων

στη χρήση ψυκτών νερού αντί πλαστικών μπουκαλιών

στην ανακύκλωση εντός και εκτός εγκατάστασης

στη λειτουργία ομάδας εθελοντών περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

στη δενδροφύτευση στον προαύλιο χώρο κατά την τελετή έναρξης

στην ανάδειξη αθλητών/αθλητριών ως Πρεσβευτών Βιωσιμότητας

Στόχος αυτής της δράσης είναι η διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου διοργανώσεων, όπου ο Ελληνικός αθλητισμός θα προάγει ενεργά την περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Υψηλό επίπεδο και έντονος συναγωνισμός

Αθλητές και αθλήτριες της κατηγορίας Elite θα αναμετρηθούν σε ένα πρωτάθλημα που παραδοσιακά καθορίζει το μέλλον του αθλήματος στη χώρα.

Οι αγώνες αναμένονται υψηλής έντασης, καθώς περιλαμβάνουν ονόματα που πρωταγωνιστούν ήδη σε διεθνείς διοργανώσεις και διεκδικούν θέση στην επόμενη γενιά της Εθνικής Ομάδας.

Η Πάτρα, με ισχυρή παράδοση στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, φιλοξενεί μια διοργάνωση που αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον φίλων της πυγμαχίας και όχι μόνο από όλη την Ελλάδα”.

