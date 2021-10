Το Πανεπιστήμιο Πατρών...φτάνει μέχρι την Κίνα!

Σημαντική διμερής συμφωνία Ελληνοκινεζικής Συνεργασίας για την Ανώτατη Εκπαίδευση υπεγράφη σε διαδικτυακή εκδήλωση χθες Η συμφωνία αφορά στη συνεργασία μιας σειράς εκπαιδευτικών δράσεων μεταξύ Ελληνικών και Κινεζικών Πανεπιστημίων.

Μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«Στην εναρκτήρια εκδήλωση, στην οποία μετείχαν η Υπουργός και ο Υφυπουργός του Υπ. Παιδείας κ.κ. Νίκη Κεραμέως και Άγγελος Συρίγος με τον αντίστοιχο Φορέα της Κίνας CEAIE, τον Πρόεδρο Dr. LIU Limin, (CEAIE) με παρουσία των πρέσβεων σε Ελλάδα και Κίνα κ.κ. XIAO Junzheng και Γεώργιο Ηλιόπουλο καθώς και εκπροσώπων της Ανώτατης Εκπαίδευσης των δύο χωρών, έγινε και από κοινού δήλωση σύστασης Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ελληνο Κινεζική συνεργασία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ενώ υπεγράφησαν επισήμως σύμφωνα συνεργασίας των Πανεπιστημίων Πατρών και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το Πανεπιστήμιο Πατρών εκπροσώπησε ο Πρύτανης, Καθηγητής Χρήστος Μπούρας και ο Αντιπρύτανης Καθηγητής Διονύσης Μαντζαβίνος.

Σε δήλωσή του ο Πρύτανης, Καθηγητής Χρήστος Μπούρας, υπογράμμισε ότι η υπογραφή της συμφωνίας με το Fujian University of Technology, ενισχύει την εξωστρέφεια και τη διεθνή προβολή του Πανεπιστημίου Πατρών αλλά και της χώρας γενικότερα, σε επιστημονικό και πολιτιστικό επίπεδο.



Ιδρύεται το πρώτο Κινεζο-Ελληνικό Ινστιτούτο Διδασκαλίας, σε συνεργασία του Πανεπιστημίου Πατρών με το Fujian University of Technology, Fuzhou, με τίτλο: «Patras International Engineering Institute (PIEI), Fujian University of Technology» με Έλληνες διδάσκοντες



Iδρύεται το πρώτο Σινο-Ελληνικό Ινστιτούτο Διδασκαλίας, ως προϊόν συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών με το Fujian University of Technology. Τα δύο Πανεπιστήμια υπέγραψαν Μνημόνιο Διμερούς Συνεργασίας (MoU), τον Ιούλιο 2021, με αποτέλεσμα την Ίδρυση του Ινστιτούτου «Patras International Engineering Institute (PIEI), Fujian University of Technology» για την περαιτέρω προώθηση της ολοκληρωμένης συνεργασίας στην εκπαίδευση φοιτητών, την Ακαδημαϊκή έρευνα, την ανάπτυξη προσωπικού και την Πολιτιστική έρευνα βασισμένη σε φιλικές διαβουλεύσεις και ενεργές ανταλλαγές.

Το Ινστιτούτο περιλαμβάνει τέσσερα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών πλήρους φοίτησης, 1. Civil Engineering, 2. Mechanical Design, Manufacturing and Automation, 3. Electrical Engineering and Automation, 4. Informatics and Computing Science, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Συντονιστής της ελληνικής πλευράς είναι ο Καθηγητής κ. Διονύσιος Μαντζαβίνος, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων. Στην Επιτροπή Διοίκησης του Ινστιτούτου μετέχουν οι Καθηγητές: Νικόλαος Αβούρης, Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής, Ευστράτιος Γαλλόπουλος, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Οδυσσέας Κουφοπαύλου, Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Βασίλειος Κωστόπουλος, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και Αθανάσιος Τριανταφύλλου, Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

Ο κύριος στόχος αυτής της συμφωνίας είναι να ενεργοποιήσει τη διεθνή εκπαίδευση με βάση τις αρχές της ισότητας, της συνεργασίας και του αμοιβαίου οφέλους, για την εισαγωγή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης από την Ελλάδα στην Κίνα και να εκπαιδεύσει άριστους Κινέζους φοιτητές στα επιστημονικά πεδία της Μηχανικής.

Το Ινστιτούτο θα έχει ως φυσική έδρα το Fujian University of Technology. Η εισαγωγή των νέων φοιτητών προγραμματίζεται να ξεκινήσει από το ακαδ. έτος 2022-2023. Τα προγράμματα σπουδών σχεδιάζονται από κοινού με τα αντίστοιχα Τμήματα των δύο Ιδρυμάτων, ενώ μεγάλη βάση δίνεται στο γεγονός, η διδασκαλία των μαθημάτων που ευρίσκονται στο κέντρο των αντίστοιχων επιστημών να πραγματοποιείται από Έλληνες διδάσκοντες».

ΔΡΑΣΕΙΣ

Σε σχετικό ενημερωτικό για δράσεις του Πανεπιστημίου Πατρών αναφέρονται τα εξής:



«Συζήτηση με φοιτητές την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου διοργανώνεται με συνεργασία της 6ης ΥΠΕ με την «Επιτροπή Υλοποίησης Διασύνδεσης Πανεπιστημίου, με πόλη – Περιφέρεια» Πανεπιστημίου Πατρών με στόχο την ενίσχυση της εμβολιαστικής διαδικασίας



Με αντικείμενο την ενίσχυση της εμβολιαστικής διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί συνάντηση – συζήτηση με τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου στο χώρο του Πανεπιστημίου (Οκτάγωνο – Πάρκο της Ειρήνης) από τις 12 έως τη 1 το μεσημέρι. Παράλληλα, στο χώρο θα λειτουργεί κινητή μονάδα εμβολιασμού πλήρως στελεχωμένη με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, για τους φοιτητές/ριες, που θα επιθυμούσαν να εμβολιαστούν. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο συνεργασίας της 6ης ΥΠΕ με την «Επιτροπή Υλοποίησης Διασύνδεσης Πανεπιστημίου, με πόλη – Περιφέρεια» Πανεπιστημίου Πατρών με στόχο την εμβολιαστική θωράκιση των φοιτητών.



Συνεχίζονται οι εργασίες του Olympia Forum II με ομιλίες σήμερα των Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητών Π. Δημόπουλου και Δ. Σκούρα



Το συγκεκριμένο συνέδριο που συνδιοργανώνεται από την εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ και το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, είναι αποκλειστικά επικεντρωμένο στην Τοπική και Περιφερειακή διακυβέρνηση και οι εργασίες του εστιάζονται στη δυναμική των πόλεων και των περιφερειών και των πρακτικών για τις προκλήσεις της Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το Olympia Forum II διεξάγεται από 20-21 Οκτωβρίου 2021 στο Ζάππειο Μέγαρο και από 22-23 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (Αρχαία Ολυμπία). Στο Φόρουμ θα συμμετάσχουν με ομιλίες από το Πανεπιστήμιο Πατρών οι κ.κ. Αντιπρυτάνεις Π. Δημόπουλος και Δ. Σκούρας ως ακολούθως:

Παρασκευή 22/10/21: 17.10 – ENTREPRENEURSHIP 2.0 & REGIONAL GROWTH (organized by EENE)

Dimitris Skuras, Professor, Department of Economics, University of Patras

Παρασκευή 22/10/21: 18.10 – IN PURSUIT OF A LOCAL HERITAGE BRAND: HOW CAN REGIONS WORK TOGETHER TO CREATE A UNIQUE CULTURAL & TOURIST PRODUCT?

Panayotis Dimopoulos, Prof., University of Patras, Chair, Natura 2000 National Committee

Το πρόγραμμα του Φόρουμ και περισσότερες πληροφορίες στο https://olympiaforum.gr/

Χρυσοί Χορηγοί: Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Heracles Group of Companies, ΔΕΠΑ, FISIKON, Πανεπιστήμιο Πατρών.



Αρχίζει σήμερα το 33ο Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο του (Ι.ΠΟ.Δ.Ε.) «Ελληνισμός, Ελληνικός πολιτισμός και εκπαίδευση: από την αρχαιότητα μέχρι το 1821 και η εξέλιξή τους στο νέο ελληνικό κράτος»

Αρχίζουν σήμερα και ολοκληρώνονται αύριο οι εργασίες του διήμερου διαδικτυακού 33ου Διεθνούς Συνεδρίου που πραγματοποιεί το Ινστιτούτο Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης (Ι.ΠΟ.Δ.Ε.) με αφορμή τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση του 1821 με θέμα «Ελληνισμός, Ελληνικός πολιτισμός και εκπαίδευση: από την αρχαιότητα μέχρι το 1821 και η εξέλιξή τους στο νέο ελληνικό κράτος». Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής τ. Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιου Πατρών Παντελή Γεωργογιάννη, βασικός στόχος του συνεδρίου να αναδείξει τη διαχρονική πορεία του ελληνισμού. Στο συνέδριο θα συμμετέχουν 54 ομιλητές, επιστήμονες διαφόρων γνωστικών αντικειμένων από την Ελλάδα και το εξωτερικό και θα μεταδίδεται ζωντανά από το Youtube: ipode gr ενώ το πρόγραμμα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: http://ipode.gr/33synedrio/.



Επίσκεψη του Πρύτανη Καθηγητή Χρήστου Μπούρα στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστήμιου Πατρών σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι

Στις 20 Οκτωβρίου ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας με τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας κ. Χαράλαμπο Ροδόπουλο επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστήμιου Πατρών στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι όπου συμμετείχαν στην εκδήλωση υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών, όπου ο Πρύτανης απηύθυνε χαιρετισμό. Στο πλαίσιο των επισκέψεων συνομίλησαν με φοιτητές, διδάσκοντες και εργαζόμενους όπου συζητήθηκαν προβλήματα και αναζητήθηκαν λύσεις ώστε να διευκολυνθεί η καθημερινότητα όλων. Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα κατά της covid-19.



Κλιμάκιο του Γεωλογικού Τμήματος ανέλαβε την παρακολούθηση των διαρρήξεων δαπέδου & εδάφους της Ι. Μονής Λυκουρίσσης Αγρινίου

Κλιμάκιο του Τμήματος Γεωλογίας, αποτελούμενο από τους Καθηγητές Ιωάννη Κουκουβέλα και Κωνσταντίνο Νικολακόπουλο προέβησαν σε αυτοψία στην Ι. Μονή Λυκουρίσσης Αγρινίου, κατόπιν αιτήματος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμά προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών Χ. Μπούρα. Ειδικότερα η Ι.Μ. που αποτελεί μεταβυζαντινό μνημείο παρουσιάζει διαρρήξεις του δαπέδου του Ναού και του περιβάλλοντος αυτού προαύλιου χώρου. Το κλιμάκιο έκανε σειρά προκαταρκτικών μετρήσεων, κατέγραψε το ιστορικό βλαβών και θα προβεί στην λεπτομερή παρακολούθηση των φαινομένων στην Ι. Μονή.



Δωρεάν Επιμορφωτικά Σεμινάρια Κατάρτισης Κοινωνικής Μέριμνας

Η Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ), στo πλαίσιo της δράσης “Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών”, διοργανώνει δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα υποστήριξης φοιτητών οι οποίοι ανήκουν στις Ευπαθείς / Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες. Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών από όλες τις βαθμίδες (Προπτυχιακοί- Μεταπτυχιακοί- Διδακτορικοί) και από όλα τα Τμήματα.

Το Πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 9 εβδομάδων και θα είναι συνολικά 88 ώρες. Τα μαθήματα θα διεξάγονται:

Κάθε Δευτέρα 4μ.μ. – 7μ.μ από 8 Νοεμβρίου 2021 έως 17 Ιανουαρίου 2022 (Τμήμα Α’)

Κάθε Τρίτη 4μ.μ. – 7μ.μ από 9 Νοεμβρίου 2021 έως 25 Ιανουαρίου 2022 (Τμήμα Β’)

Οι εκπαιδευόμενοι αφού ολοκληρώσουν επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους θα λάβουν ειδικό πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πατρών και συμπλήρωμα πιστοποιητικού με όλες τις λεπτομέρειες του προγράμματος (συνολική διάρκεια, τρόπος αξιολόγησης, ενότητες κ.α.). Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021. Πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής στον σύνδεσμο Επιμορφωτικά Σεμινάρια Κατάρτισης



Μνημόνιο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών και του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν την 20η Οκτωβρίου 2021, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κ. Κώστας Γιαννόπουλος. Το μνημόνιο θα αποτελέσει αφετηρία μιας συστηματικής και γόνιμης συνεργασίας με στόχο την από κοινού υλοποίηση εκπαιδευτικών, επιστημονικών και ερευνητικών δράσεων.



Στους The Times (of London) δημοσιεύτηκε το άρθρο «Τα ηλιοτρόπια του Vincent van Gogh ξεθωριάζουν» ερευνητών του Πανεπιστημίου Πατρών με αντικείμενο τη φθορά από το φως στον διάσημο πίνακα του van Gogh

Με αντικείμενο τις αλλοιώσεις που μπορεί να προκαλέσει η έκθεση στο φως στα έργα Τέχνης, ασχολήθηκαν ερευνητές του Πανεπιστήμιου Πατρών εστιάζοντας στα διάσημα ηλιοτρόπια Vincent van Gogh που έχουν υποστεί σημαντική φθορά με αποτέλεσμα το ενδιαφέρον άρθρο να δημοσιευτεί στους The Times (of London). Ειδικότερα παρατήρησαν πως κάθε φορά που ένα φωτόνιο φωτός χτυπά το χρώμα στα πέταλα των διάσημων ηλιοτροπίων υπάρχει πιθανότητα να προκαλέσει αντίδραση. Ερευνητές έδειξαν ότι ο ψεκασμός μεμβράνης άνθρακα με πάχος ατόμου μπορεί να εμποδίσει τη ζημιά από το φως του ήλιου, ενώ παραμένει αόρατος. Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Nanotechnology, περιελάμβανε επίστρωση ζωγραφικών στοιχείων σε γραφένιο και τη γήρανσή τους υπό έντονο φως, ενώ προσομοίωση 65 ετών σε τοίχο μουσείου, απέδειξε πως ένα μόνο στρώμα γραφενίου παρείχε προστασία του ενός τρίτου, έναντι τριών στρώματα θα επιβραδύνουν το ξεθώριασμα κατά 70%. Οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου Πατρών, κατέδειξαν πως το φως μπορεί να προκαλέσει «σοβαρή και μη αναστρέψιμη αλλοίωση έργων τέχνης που αποτελούν ανεκτίμητη κληρονομιά της ανθρωπότητας». Δείτε περισσότερα στο https://www.chemeng.upatras.gr/el/announces/1755



Ανοίγει το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με νέες δραστηριότητες

Ανοίγει και πάλι για το κοινό και τις εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας (ΜΕΤ) τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά covid-19, ανανεωμένο και με ποικίλες νέες δραστηριότητες, μετά από μακρά περίοδο που παρέμεινε κλειστό λόγω της πανδημίας. Ενημερωθείτε για τις δραστηριότητές στον σύνδεσμο: www.stmuseum.upatras.gr».