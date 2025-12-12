Το ΠΑΣΟΚ διαγράφει τον κουμπάρο του Ανδρουλάκη που συνελήφθη για το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Λαμπράκης, που συνελήφθη όπως και η σύζυγός του, Χρυσάνθη Κουτάντου, δικηγόρος στο επάγγελμα, είχε διαγραφεί από το ΠΑΣΟΚ με απόφαση της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά το 2019 και επανήλθε το 2021, επί ηγεσίας του κουμπάρου του, Νίκου Ανδρουλάκη, τον οποίο και είχε στηρίξει στις εσωκομματικές εκλογές.

12 Δεκ. 2025 17:30
Pelop News

Στην αναστολή της κομματικής ιδιότητας του κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη, Γιώργου Λαμπράκη που συνελήφθη για το νέο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ προχωρά το ΠΑΣΟΚ.

Ειδικότερα, ανακοινώθηκε ότι: O Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιώργου Λαμπράκη.

