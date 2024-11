Το Πατρινό Καρναβάλι πάει… Πανεπιστήμιο! Υπογράφεται μνημόνιο συνεργασίας!

Ένα από τα χρόνια ζητούμενα, είναι η σύνδεση του Πανεπιστημίου Πατρών με την πόλη. Και ποιο είναι ένα από τα πιο ζωντανά “κομμάτια” της πόλης; Μα φυσικά το Πατρινό Καρναβάλι! Και ποιος ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτή η σύνδεση;

Πολύ καλά μαντέψατε καθώς κάτι τέτοιο αναμένεται να γίνει σύντομα, με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας και του Πανεπιστημίου Πατρών, κάτι που αναμένεται να γίνει στις 18 Νοεμβρίου.

Μάλιστα, όπως μας ενημέρωσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ Παύλος Σκούρας, η συνεργασία αυτή θα φανεί και στην πράξη, καθώς μέσα στα πλάνα είναι στην επόμενη διοργάνωση του Πατρινού Καρναβαλιού, το Πανεπιστήμιο να συμμετέχει με δικό του άρμα, το οποίο θα πλαισιώνεται από φοιτητές. “Δεν μιλάμε για ένα γκρουπ, αλλά για ένα κομμάτι της πόλης. Το άρμα θα είναι αφιερωμένο στο Πανεπιστήμιο και φυσικά θα πλαισιώνεται από φοιτητές” σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όπως επεσήμανε ο κ. Σκούρας, οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για το Πατρινό Καρναβάλι. “Θέλουμε να συμμετέχει στην πόλη, να έχει το Καρναβάλι επαφή με το Πανεπιστήμιο. Στόχος της υπογραφής του μνημονίου συνεργασίας είναι η ανάδειξη της δυναμικής του” ανέφερε και συνέχισε: “Ήδη ξεκινήσαμε μέσω του Welcome to UP και συνεχίζουμε σιγά-σιγά με μικρά βήματα”. Άλλωστε, όπως τόνισε: “Οι νέοι είναι ανατροπή όπως είναι και το Καρναβάλι και πρέπει να τους βλέπουμε ως συμμάχους μας”.

Παράλληλα, υπάρχουν αρκετές ιδέες για το πώς θα συνεχιστεί αυτή η συνεργασία. Μία εξ’ αυτών είναι η πραγματοποίηση μίας έκθεσης καρναβαλικής μακέτας στο κτίριο του Κόλλα, πάντα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, ενώ αναμένεται στο μέλλον να έχουμε και περισσότερες ειδήσεις!

