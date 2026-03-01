Το περίπτερο εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Πατρών στην Patras IQ

Ανάμεσα στα περίπτερα της έκθεσης Patras IQ που ξεκίνησε την Παρασκευή στο Συνεδριακό, είδαμε ένα που πουλά αναμνηστικά είδη του Πανεπιστήμιου Πατρών, διαθέτοντας μάλιστα αρκετές επιλογές για τους επισκέπτες.

Πρόκειται, αναμφίβολα, για μια κίνηση εξωστρέφειας εκ μέρους του ιδρύματος, η οποία σαφώς ενισχύει τα έσοδά του.

