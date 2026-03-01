Το περίπτερο εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Πατρών στην Patras IQ

Η έκθεση καινοτομίας ξεκίνησε την Παρασκευή και ολοκληρώνεται την Κυριακή

Το περίπτερο εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Πατρών στην Patras IQ
01 Μαρ. 2026 19:25
Pelop News

Ανάμεσα στα περίπτερα της έκθεσης Patras IQ που ξεκίνησε την Παρασκευή στο Συνεδριακό, είδαμε ένα που πουλά αναμνηστικά είδη του Πανεπιστήμιου Πατρών, διαθέτοντας μάλιστα αρκετές επιλογές για τους επισκέπτες.

Πρόκειται, αναμφίβολα, για μια κίνηση εξωστρέφειας εκ μέρους του ιδρύματος, η οποία σαφώς ενισχύει τα έσοδά του.

