Ο Γιώργος Αϊβαζόγλου ανέφερε ως πιθανή ημερομηνία έναρξης του NBA Europe τον Οκτώβριο του 2027 και έκανε λόγο για μία… ημιανοικτή διοργάνωση, που θα μοιάζει ως φορμάτ με αυτό των Champions League και Europa League στο ποδόσφαιρο.

05 Οκτ. 2025 20:12
Pelop News

Ο γενικός διευθυντής του NBA για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, Γιώργος Αϊβαζόγλου, αποκάλυψε τα σχέδια για το NBA Europe, τη νέα διοργάνωση που ετοιμάζεται για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ο Γιώργος Αϊβαζόγλου ανέφερε ως πιθανή ημερομηνία έναρξης του NBA Europe τον Οκτώβριο του 2027 και έκανε λόγο για μία… ημιανοικτή διοργάνωση, που θα μοιάζει ως φορμάτ με αυτό των Champions League και Europa League στο ποδόσφαιρο.

Οι δηλώσεις του Αϊβαζόγλου
“Η νωρίτερη έναρξη θα είναι τον Οκτώβριο του 2027. Το όραμά μας είναι μια ημιανοικτή διοργάνωση με 16 ομάδες, 12 μόνιμες ομάδες και 4 που θα προκύπτουν από άλλες διοργανώσεις, με τη Basketball Champions League ως κεντρικό μονοπάτι. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα πυραμίδας, παρόμοιο με το Champions League και το Europa League στο ποδόσφαιρο. Μας αρέσει αυτή η σύγκριση διότι είναι εύκολο για τον κόσμο να κατανοήσει και επιβραβεύει την απόδοση.

Θέλουμε τα όνειρα και οι ιστορίες “Σταχτοπούτας”, όπως η Λέστερ που κατέκτησε την Premier League το 2016, να παραμένουν δυνατά. Ακόμη το εξετάζουμε. Η απλή απάντηση είναι ένα round-robin, όπου όλοι παίζουν μεταξύ τους, ακολουθούμενο από playoffs και τελικούς — πιθανότατα σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, καθώς οι ομάδες θα συνεχίσουν να αγωνίζονται στα εθνικά τους πρωταθλήματα”.
20:12 Το πλάνο του NBA Europe για το φορμάτ της διοργάνωσης – «Έναρξη τον Οκτώβριο του 2027»
