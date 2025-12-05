Το πρόγραμμα της 5ης φάσης της league phase του Κυπέλλου

Με τις τρεις αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής θα ολοκληρωθεί η πρώτη League Phase του ανανεωμένου Κυπέλλου Ελλάδας. Σε αυτήν την «έξτρα» ημέρα θα αγωνιστούν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, οι οποίοι «χρωστάνε» ματς λόγω των υποχρεώσεων τους σε Champions League και Europa League.

Κατά σειρά, οι Πράσινοι θα φιλοξενηθούν από την Καβάλα, οι Πειραιώτες θα υποδεχτούν τον Ηρακλή στο Φάληρο, ενώ οι Θεσσαλονικείς θα αντιμετωπίσουν τη Μαρκό στην Τούμπα. Και τα τρία παιχνίδια θα γίνουν στις 17 Δεκεμβρίου και θα μεταδοθούν από την Cosmote TV.

Θυμίζουμε πως οι ομάδες που είναι από 1η έως 10η θέση έχουν κλείσει τη θέση τους στα νοκ άουτ και συνεπώς απομένουν δύο θέσεις.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα αγώνων της 5ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2025-26. Πρόκειται για τον αγώνα του Ολυμπιακού της 1ης αγωνιστικής και αυτούς του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ της 2η αγωνιστικής, που δεν διεξήχθησαν λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των παραπάνω ομάδων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Καβάλα – Παναθηναϊκός, 17/12/2025, 16:00, Δημοτικό Στάδιο Καβάλας “Ανθή Καραγιάννη”, τηλεοπτική μετάδοση από Cosmote tv.

Ολυμπιακός – Ηρακλής, 17/12/2025, 18:00, “Γεώργιος Καραϊσκάκης”, τηλεοπτική μετάδοση από Cosmote tv.

ΠΑΟΚ – Μαρκό, 17/12/2025, 20:00, Γήπεδο Τούμπας, τηλεοπτική μετάδοση από Cosmote tv.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



