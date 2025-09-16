Το πρόγραμμα των αγώνων της Γ’ Κατηγορίας
Αναλυτικά το πρόγραμμα του πρωταθλήματος της Γ’ Κατηγορίας
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Περιβόλα – Πετεινοί
Ψηλαλώνια – ΠΑΟΚ Π.
Αναγέννηση Σκ. – Ολυμπιακός ΦΠ
Ατρόμητος Β – Αχαϊκή Β
Ικαρος Π. – Ατλας
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πετεινοί – Αναγέννηση Σκ.
Ψηλαλώνια – Περιβόλα
Αχαϊκή Β – Ατλας
Ολυμπιακός ΦΠ – Ικαρος Π.
ΠΑΟΚ Π. – Ατρόμητος Β
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Περιβόλα – Αναγέννηση Σκ.
Ατρόμητος Β – Ψηλαλώνια
Ικαρος Π. – Πετεινοί
Ατλας – ΠΑΟΚ Π.
Αχαϊκή Β – Ολυμπιακός ΦΠ
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πετεινοί – Αχαϊκή Β
Ψηλαλώνια – Ατλας
Αναγέννηση Σκ. – Ικαρος Π.
Ατρόμητος Β – Περιβόλα
ΠΑΟΚ Π. – Ολυμπιακός ΦΠ
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Περιβόλα – Ικαρος Π.
Πετεινοί – ΠΑΟΚ Π.
Ατλας – Ατρόμητος Β
Αχαϊκή Β – Αναγέννηση Σκ.
Ολυμπιακός ΦΠ – Ψηλαλώνια
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ψηλαλώνια – Πετεινοί
Αναγέννηση Σκ. – ΠΑΟΚ Π.
Ατρόμητος Β – Ολυμπιακός ΦΠ
Ικαρος Π. – Αχαϊκή Β
Ατλας – Περιβόλα
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πετεινοί – Ατρόμητος Β
Αναγέννηση Σκ. – Ψηλαλώνια
Αχαϊκή Β – Περιβόλα
Ολυμπιακός ΦΠ – Ατλας
ΠΑΟΚ Π. – Ικαρος Π.
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Περιβόλα – Ολυμπιακός ΦΠ
Ατρόμητος Β – Αναγέννηση Σκ.
Ικαρος Π. – Ψηλαλώνια
Ατλας – Πετεινοί
ΠΑΟΚ Π. – Αχαϊκή Β
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Περιβόλα – ΠΑΟΚ Π.
Ψηλαλώνια – Αχαϊκή Β
Αναγέννηση Σκ. – Ατλας
Ικαρος Π. – Ατρόμητος Β
Ολυμπιακός ΦΠ – Πετεινοί
* Οι αγώνες του β’ γύρου θα διεξαχθούν αντίστροφα
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πάτραι Β – Αίολος
Φοίνικας Ζ. – ΑΠΟ Αρόη
Εθνικός Β – Φλόγα Ροδ.
Απόλλων Συν. – Φοίνικας Αγ.
Αυτόνομη – ΑΕΚ Π.
Ρεπό ο ΑΟ Αιγίου
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΟ Αιγίου – Πάτραι Β
Αίολος – Φοίνικας Ζ.
ΑΠΟ Αρόη – Απόλλων Συν.
Φλόγα Ροδ. – Αυτόνομη
ΑΕΚ Π. – Φοίνικας Αγ.
Ρεπό ο Εθνικός Β
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πάτραι Β – Φοίνικας Ζ.
Εθνικός Β – ΑΟ Αιγίου
Απόλλων Συν. – Αίολος
ΑΕΚ Π. – ΑΠΟ Αρόη
Φοίνικας Αγ. – Φλόγα Ροδ.
Ρεπό η Αυτόνομη
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Εθνικός Β – Πάτραι Β
Φοίνικας Ζ. – Απόλλων Συν.
ΑΟ Αιγίου – Αυτόνομη
Αίολος – ΑΕΚ Π.
Φλόγα Ροδ. – ΑΠΟ Αρόη
Ρεπό ο Φοίνικας Αγ.
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πάτραι Β – Απόλλων Συν.
Αυτόνομη – Εθνικός Β
ΑΕΚ Π. – Φοίνικας Ζ.
Φοίνικας Αγ. – ΑΟ Αιγίου
Φλόγα Ροδ. – Αίολος
Ρεπό ο ΑΠΟ Αρόη
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Αυτόνομη – Πάτραι Β
Απόλλων Συν. – ΑΕΚ Π.
Εθνικός Β – Φοίνικας Αγ.
Φοίνικας Ζ. – Φλόγα Ροδ.
ΑΟ Αιγίου – ΑΠΟ Αρόη
Ρεπό ο Αίολος
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πάτραι Β – ΑΕΚ Π.
Φοίνικας Αγ. – Αυτόνομη
Φλόγα Ροδ. – Απόλλων Συν.
ΑΠΟ Αρόη – Εθνικός Β
Αίολος – ΑΟ Αιγίου
Ρεπό ο Φοίνικας Ζ.
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Φοίνικας Αγ. – Πάτραι Β
ΑΕΚ Π. – Φλόγα Ροδ.
Αυτόνομη – ΑΠΟ Αρόη
Εθνικός Β – Αίολος
Φοίνικας Ζ. – ΑΟ Αιγίου
Ρεπό ο Απόλλων Συν.
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πάτραι Β – Φλόγα Ροδ.
ΑΠΟ Αρόη – Φοίνικας Αγ.
Αίολος – Αυτόνομη
ΑΟ Αιγίου – Απόλλων Συν.
Φοίνικας Ζ. – Εθνικός Β
Ρεπό η ΑΕΚ Π.
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟ Αρόη – Πάτραι Β
Φοίνικας Αγ. – Αίολος
ΑΕΚ Π. – ΑΟ Αιγίου
Αυτόνομη – Φοίνικας Ζ.
Απόλλων Συν. – Εθνικός Β
Ρεπό η Φλόγα Ροδ.
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Αίολος – ΑΠΟ Αρόη
ΑΟ Αιγίου – Φλόγα Ροδ.
Φοίνικας Ζ. – Φοίνικας Αγ.
Εθνικός Β – ΑΕΚ Π.
Απόλλων Συν. – Αυτόνομη
Ρεπό το Πάτραι Β
* Οι αγώνες του β’ γύρου θα διεξαχθούν αντίστροφα
