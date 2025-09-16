Το πρόγραμμα των αγώνων της Γ’ Κατηγορίας

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Περιβόλα – Πετεινοί

Ψηλαλώνια – ΠΑΟΚ Π.

Αναγέννηση Σκ. – Ολυμπιακός ΦΠ

Ατρόμητος Β – Αχαϊκή Β

Ικαρος Π. – Ατλας

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πετεινοί – Αναγέννηση Σκ.

Ψηλαλώνια – Περιβόλα

Αχαϊκή Β – Ατλας

Ολυμπιακός ΦΠ – Ικαρος Π.

ΠΑΟΚ Π. – Ατρόμητος Β

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Περιβόλα – Αναγέννηση Σκ.

Ατρόμητος Β – Ψηλαλώνια

Ικαρος Π. – Πετεινοί

Ατλας – ΠΑΟΚ Π.

Αχαϊκή Β – Ολυμπιακός ΦΠ

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πετεινοί – Αχαϊκή Β

Ψηλαλώνια – Ατλας

Αναγέννηση Σκ. – Ικαρος Π.

Ατρόμητος Β – Περιβόλα

ΠΑΟΚ Π. – Ολυμπιακός ΦΠ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Περιβόλα – Ικαρος Π.

Πετεινοί – ΠΑΟΚ Π.

Ατλας – Ατρόμητος Β

Αχαϊκή Β – Αναγέννηση Σκ.

Ολυμπιακός ΦΠ – Ψηλαλώνια

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ψηλαλώνια – Πετεινοί

Αναγέννηση Σκ. – ΠΑΟΚ Π.

Ατρόμητος Β – Ολυμπιακός ΦΠ

Ικαρος Π. – Αχαϊκή Β

Ατλας – Περιβόλα

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πετεινοί – Ατρόμητος Β

Αναγέννηση Σκ. – Ψηλαλώνια

Αχαϊκή Β – Περιβόλα

Ολυμπιακός ΦΠ – Ατλας

ΠΑΟΚ Π. – Ικαρος Π.

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Περιβόλα – Ολυμπιακός ΦΠ

Ατρόμητος Β – Αναγέννηση Σκ.

Ικαρος Π. – Ψηλαλώνια

Ατλας – Πετεινοί

ΠΑΟΚ Π. – Αχαϊκή Β

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Περιβόλα – ΠΑΟΚ Π.

Ψηλαλώνια – Αχαϊκή Β

Αναγέννηση Σκ. – Ατλας

Ικαρος Π. – Ατρόμητος Β

Ολυμπιακός ΦΠ – Πετεινοί

* Οι αγώνες του β’ γύρου θα διεξαχθούν αντίστροφα

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πάτραι Β – Αίολος

Φοίνικας Ζ. – ΑΠΟ Αρόη

Εθνικός Β – Φλόγα Ροδ.

Απόλλων Συν. – Φοίνικας Αγ.

Αυτόνομη – ΑΕΚ Π.

Ρεπό ο ΑΟ Αιγίου

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΟ Αιγίου – Πάτραι Β

Αίολος – Φοίνικας Ζ.

ΑΠΟ Αρόη – Απόλλων Συν.

Φλόγα Ροδ. – Αυτόνομη

ΑΕΚ Π. – Φοίνικας Αγ.

Ρεπό ο Εθνικός Β

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πάτραι Β – Φοίνικας Ζ.

Εθνικός Β – ΑΟ Αιγίου

Απόλλων Συν. – Αίολος

ΑΕΚ Π. – ΑΠΟ Αρόη

Φοίνικας Αγ. – Φλόγα Ροδ.

Ρεπό η Αυτόνομη

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Εθνικός Β – Πάτραι Β

Φοίνικας Ζ. – Απόλλων Συν.

ΑΟ Αιγίου – Αυτόνομη

Αίολος – ΑΕΚ Π.

Φλόγα Ροδ. – ΑΠΟ Αρόη

Ρεπό ο Φοίνικας Αγ.

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πάτραι Β – Απόλλων Συν.

Αυτόνομη – Εθνικός Β

ΑΕΚ Π. – Φοίνικας Ζ.

Φοίνικας Αγ. – ΑΟ Αιγίου

Φλόγα Ροδ. – Αίολος

Ρεπό ο ΑΠΟ Αρόη

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αυτόνομη – Πάτραι Β

Απόλλων Συν. – ΑΕΚ Π.

Εθνικός Β – Φοίνικας Αγ.

Φοίνικας Ζ. – Φλόγα Ροδ.

ΑΟ Αιγίου – ΑΠΟ Αρόη

Ρεπό ο Αίολος

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πάτραι Β – ΑΕΚ Π.

Φοίνικας Αγ. – Αυτόνομη

Φλόγα Ροδ. – Απόλλων Συν.

ΑΠΟ Αρόη – Εθνικός Β

Αίολος – ΑΟ Αιγίου

Ρεπό ο Φοίνικας Ζ.

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Φοίνικας Αγ. – Πάτραι Β

ΑΕΚ Π. – Φλόγα Ροδ.

Αυτόνομη – ΑΠΟ Αρόη

Εθνικός Β – Αίολος

Φοίνικας Ζ. – ΑΟ Αιγίου

Ρεπό ο Απόλλων Συν.

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πάτραι Β – Φλόγα Ροδ.

ΑΠΟ Αρόη – Φοίνικας Αγ.

Αίολος – Αυτόνομη

ΑΟ Αιγίου – Απόλλων Συν.

Φοίνικας Ζ. – Εθνικός Β

Ρεπό η ΑΕΚ Π.

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΟ Αρόη – Πάτραι Β

Φοίνικας Αγ. – Αίολος

ΑΕΚ Π. – ΑΟ Αιγίου

Αυτόνομη – Φοίνικας Ζ.

Απόλλων Συν. – Εθνικός Β

Ρεπό η Φλόγα Ροδ.

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αίολος – ΑΠΟ Αρόη

ΑΟ Αιγίου – Φλόγα Ροδ.

Φοίνικας Ζ. – Φοίνικας Αγ.

Εθνικός Β – ΑΕΚ Π.

Απόλλων Συν. – Αυτόνομη

Ρεπό το Πάτραι Β

* Οι αγώνες του β’ γύρου θα διεξαχθούν αντίστροφα

