Basket League: Το πρόγραμμα του Προμηθέα – Πρεμιέρα στο «Ιβανόφειο»

Ολα είναι έτοιμα για την έναρξη της φετινής Basket League, με τον Προμηθέα να αγωνίζεται εκτός έδρας με αντίπαλο τον Ηρακλή.

Basket League: Το πρόγραμμα του Προμηθέα - Πρεμιέρα στο «Ιβανόφειο» Ο προπονητής του Προμηθέα Γιώργος Λιμνιάτης και οι παίκτες του έμαθαν το πρόγραμμα της νέας Basket League
21 Σεπ. 2025 12:30
Pelop News

Ο ΕΣΑΚΕ έκανε γνωστό το πρόγραμμα της Basket League της νέας σεζόν, με τον Προμηθέα να ρίχνεται στη μάχη του πρωταθλήματος το Σάββατο 4 Οκτωβρίου με αντίπαλο τον Ηρακλή στο «Ιβανόφειο». Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση το νέο format κατάρτισης του προγράμματος, οι «Προμηθείς» θα τελειώσουν την κανονική σεζόν και πάλι με τον Ηρακλή, αλλά στην Πάτρα.

Αναλυτικά το πλήρες πρόγραμμα:

Α΄ ΓΥΡΟΣ

4/10: Με Ηρακλή εκτός έδρας.

11/10: Με Μαρούσι στο «Τόφαλος».

18/10: Με τον ΠΑΟΚ στην Πάτρα.

26/10: Με Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

1/11: Με Καρδίτσα στο «Τόφαλος».

9/11: Με Κολοσσό στη Ρόδο.

16/11: Με Ολυμπιακό στην Πάτρα.

22/11: Με Αρη στη Θεσσαλονίκη.

6/12: Με ΑΟ Μυκόνου στην Πάτρα.

13/12: Με Πανιώνιο εκτός έδρας.

28/12: Με Περιστέρι εκτός έδρας.

3/1: Με την ΑΕΚ εντός έδρας.

Β΄ ΓΥΡΟΣ

10-11/1: Με Μαρούσι εκτός έδρας.

17-18/1: Με Πανιώνιο στην Πάτρα.

24-25/1: Με τον Αρη στο «Τόφαλος».

7-8/2: Με Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

14-15/2: Με Περιστέρι στην Πάτρα.

7-8/3: Με την ΑΕΚ στα Λιόσια.

14-15/3: Με ΑΟ Μυκόνου εκτός έδρας.

21-22/3: Με Κολοσσό στην Πάτρα.

28-30/3: Με τον ΠΑΟΚ στην Πυλαία.

4-5/4: Με Παναθηναϊκό εντός έδρας.

18-19/4: Με Καρδίτσα εκτός έδρας.

25-26/4: Με Ηρακλή στην Πάτρα.

Ο Προμηθέας δίνει σήμερα (19.15) νέο φιλικό παιχνίδι, με αντίπαλο το Περιστέρι αυτήν τη φορά, στο πλαίσιο του τουρνουά «Νίκος Φάσουρας».

 

 
